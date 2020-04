Kim Tae Hee es una de las mujeres más bellas de Corea del Sur. Recordada a nivel mundial por su rol de antagonista en el dorama Escalera al cielo, es ahora una de las actrices más cotizadas con 20 años de trayectoria.

Tras el éxito de su última producción Hi bye, mama!, la cual se puede ver en Netflix, los internautas han viajado al pasado en el archivo de su filmografía para debatir sobre su mejor look.

Un seguidor de la actriz compartió una serie de capturas de uno de los doramas de Kim Tae Hee del 2004, la novela coreana de SBS Love story in Harvard.

Kim Tae Hee en Love story in Harvard

En la publicación del portal Pann (traducido por SBS Star), los fans eligieron a esta época como la más bella de la intérprete.

“Sabemos que este fue el año en que su belleza resaltaba un montón ¿verdad? Ella lucía como una diosa”, expresó un comentario.

“Pero no me malinterpreten, no digo que no sea hermosa ahora, porque sigue siendo bellísima”, añadió el autor de la publicación.

Kim Tae Hee en Love story in Harvard

En las fotos, el atractivo visual de Kim Tae Hee resalta con la delicadeza de sus rasgos, lo que en conjunto le da un ‘aire’ de inocencia a su rostro.

Otros comentaron: “Estoy 100% de acuerdo contigo. ¡Era increíble en ese entonces!”, “honestamente no puedo quitar mis ojos de estas fotos”.

Kim Tae Hee en Love story in Harvard

“Como puede alguien ser tan hermosa”, escribieron más fans en el popular foro de opiniones.

Actualmente, Kim Tae Hee es esposa de la estrella K-pop Bi Rain. A pesar de llegar al umbral de los 40 años, su imagen sigue causando admiración.

Puedes verla en su último proyecto televisivo, el drama Hi bye, mama! que se aproxima a sus capítulos finales.