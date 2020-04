Lay de EXO estrena canción con Steve Aoki y will.i.am

El 15 de abril, el canal de YouTube Ultra Music reveló el esperado MV de ‘Love You More’, el tema colaborativo entre Lay de EXO con el Dj Steve Aoki y will.i.am de los Black Eyed Peas.

En simultáneo el DJ y productor musical de Steve Aoki compartió la letra de la canción en su cuenta de YouTube. Esta expresa que se puede ‘amar a alguien a pesar de sus errores’.

Love You More constituye la tercera colaboración de Steven Hiroyuki Aoki con una estrella K-Pop, habiendo trabajado antes con BTS en Waste It On Me y Monsta X para Play It Cool.

Como se recuerda, el audio de la canción se lanzó inicialmente en marzo y ha siendo intensamente promovido por EXO-L, el fandom del EXO, bajo el hashtag #LoveYouMoreLay.

“ ¡Gracias Steve Aoki por dejarme ser parte de la canción! will.i.am hizo algo increíble por su parte. ¡Espero que todos podamos interpretar esta canción juntos en el escenario!”, escribió en aquel entonces Lay en Instagram, junto a una primera captura del MV.

Ahora, con la revelación del videoclip oficial los seguidores de ‘Yixing’, han dejado sus primeras impresiones destacando que el tema permite a la estrella K-Pop hacer gala de sus mejores registros vocales.

“La voz de Lay realmente brilla en esta canción y es una pena que SM nunca le haya dado líneas en las canciones de EXO. Es un cantante y bailarín fantástico”, escribe un usuario.

Entre otros detalles que han captado la atención de los seguidores de Lay Zhang, es que ‘Dance Machine’ se luce con 4 atuendos durante el MV.