IU cayó rendida ante la suave melodía de “That’s OK”, canción del integrante de EXO D.O, y la recomendó ante miles de oyentes en un programa de radio.

La joven cantante es una de las artistas más influyentes y es llamada ‘monstruo digital’ pues en cada lanzamiento musical no tiene problemas en apoderarse de los primeros lugares en los rankings.

Hace unos días, IU visitó el programa de KBS Jung Eunji Music Plaza, y al hablar de sus canciones favoritas no dudó en mencionar el tema musical de Do Kyungsoo.

IU en el programa de KBS Radio

La cantante aseguró que la letra y la voz del idol K-pop la conmueven al punto de las lágrimas, situación que no había experimentado por más de diez años.

“Desde que era trainee no me había sentido así. No he llorado o me he sentido consolada por una canción por más de diez años. Pero cuando escucho ‘That’s Ok’ de D.O realmente me hace llorar”, afirmó.

Además de ello, recomendó que el mejor momento para escuchar esta canción es justo antes de dormir.

“La pongo a repetirse y a bajo volumen, entonces puedo descansar. Es una canción maravillosa. La oigo cuando no me va bien en el trabajo o cuando extraño a alguien”, añadió la popular compositora.

Al poco tiempo de estas palabras, el nombre del vocalista de EXO empezó a ser tendencia en las búsquedas de MelOn, el portal de música más importante de Corea.

Canción de D.O encabeza las búsquedas en tiempo real de MelOn.

Y su canción ingresó al ranking de canciones que ganan oyentes con mayor rapidez (Rising chart) a casi un año de su lanzamiento.

That's Ok en el Rising Chart de MelON

IU ha profesado su amor por esta canción desde que salió al público; incluso publicó un cover de la melodía en sus redes sociales.

“That’s OK” también es especial y conmovedora para EXO-L pues, además de los motivos detallados por la cantante, fue el último tema musical de D.O antes de enlistarse en el servicio militar.