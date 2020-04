Minho dijo estar decepcionado de SHINee en entrevista para el Ejército

A través de una entrevista ofrecida a la Administración Militar, Choi Minho reveló el tipo de relación que mantiene con los miembros de SHINee desde que ingresó a cumplir con el servicio militar obligatorio.

El rapero del grupo K-pop habló de los sentimientos negativos que le generaron Onew, Taemin y Key, porque no le enviaron cartas.

PUEDES VER SHINee lanza cuenta regresiva para su retorno en el 2020

SHINee

“Cuando estaba en el campo de entrenamiento, esperaba que mis miembros me enviaran cartas, pero nunca lo hicieron, así que me decepcionó”, declaró Choi Minho.

Pese a esta indiferencia por parte de los idols K-pop, quienes también cumplen con el servicio militar (Onew y Key) a excepción de Taemin, dijo que mantiene una comunicación fluida con sus colegas de banda.

“Aún así, hablo con mis compañeros por teléfono porque tenemos tiempo todos los días para usar nuestros teléfonos. Hablamos de comer comida deliciosa cuando me voy de vacaciones”, indicó.

“Le prometí a Onew que vería su musical militar y le dije a Key, que también está en el ejército, que me reuniría con él en Seúl. Como siempre estuvimos juntos, me he encariñado aún más con mis compañeros después de venir al Ejército", agregó.

Quienes sí le envían cartas a Minho son sus fans y debido a este detalle, el cantante aseguró que intenta leer toda la correspondencia porque le hacen sentir bien.

“Me aseguro de leer todas las cartas que vienen semana a semana. Cada una de las cartas me brinda mucha comodidad y motivación. Por favor espera un poco más”, señaló.

A Minho todavía le queda un año para cumplir con su deber y dijo estar entregado a dar lo mejor de él por su país.

“Quiero completar todo mi entrenamiento sin lastimarme. También quiero hacer buenos recuerdos con mis compañeros soldados que vinieron antes que yo y que vendrán después de mí”, acotó el miembro de SHINee.

Aquí puedes ver la entrevista completa de Choi Minho para el Ejército: