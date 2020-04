El 14 de abril, la agencia Culture depot, que representa a la actriz Soo Hyun, también conocida como Claudia Kim en el mercado internacional, confirmó que la artista de 35 años se encuentra embarazada.

En el comunicado de prensa, se informa que la también modelo y cantante está por cumplir los 4 meses de gestación.

Claudia Kim se casó el 15 de diciembre del 2019.

“Estamos felices de anunciar que Soo Hyun está actualmente embarazada de 15 semanas. Ella está tomando un descanso y se centrará en su embarazo por el momento, mientras realiza necesariamente los horarios correspondientes. Queremos agradecer a todos por su aplausos y felicitaciones”, se explicó.

La feliz noticia llega cinco meses después que Soo Hyun contrajera matrimonio, en diciembre de 2019, con una persona no famosa, el CEO coreano-estadounidense Cha Min Geun.

Tal como adelanta el comunicado de Culture depot, Claudia Kim se mantendrá alejada de las pantallas para centrarse en su embarazo, siendo su último trabajo el drama de suspenso Chimera (también llamado Chemistry), del 2019.

La producción de MBC quedó en abandono tras las denuncias de acoso y asalto sexual a una actriz por uno de los productores.

El dorama Chimera (MBC 2019) iba a ser protagonizado por Park Hae Soo, Lee Hee Joon y Kim So Hyun, pero quedó paralizado tras denuncias de asalto sexual.

Por otro lado, la pandemia del nuevo coronavirus también ha paralizado las grabaciones de la tercera parte de Fantastic Beasts and Where to Find Them (Animales Fantásticos y donde encontrarlos, en español), perteneciente a la saga cinematográfica de Harry Potter y donde Soo Hyun desempeñó el papel de la maledictus Nagini, en las dos películas previas.

Aunque su participación no se había confirmado, el personaje de Claudia Kim es uno de los favoritos de la audiencia y su historia quedó inconclusa en la cinta anterior.