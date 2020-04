El 12 de abril, Kim Hee Jung, mejor conocida como Aini, ex líder de Pink Fantasy publicó a través de su fancafe una carta de despedida para su fandom LUVIT, tras anunciar su salida del grupo K-Pop.

Tal como informó horas antes su agencia Mydoll Entertainment, el motivo de su alejamiento de Pink Fantasy sería un problema de salud a causa de fascitis plantar, una inflamación del tejido conectivo grueso que une el talón con los dedos del pie.

“Esto puede ser una sorpresa para todos aquellos que nos apoyan pero voy a decirles lo que estuve pensando por un largo tiempo. Como muchos saben, mientras me preparaba para debutar como integrante de Pink Fantasy, sufría de fascitis plantar y tenía inflamación peritoneal”, inicia la carta manuscrita de Aini.

Pink Fantasy: Aini explicó que padecía fascitis plantar desde antes de su debut.

De igual forma, la estrella de 28 años confirmó que su agencia Mydoll Entertainment intentó ayudarla haciendo modificaciones en la coreografía.

“Hubo un tiempo en que fue tan malo que se me dificultaba incluso caminar. Es por eso que durante los conciertos la empresa modificaba la dificultad de los movimientos para que me sea más fácil lidiar con los síntomas”.

No obstante, el diagnostico medico obligaba la estrella K-Pop a ‘tomar un descanso y no tener mucha actividad, para que la inflamación pueda bajar’. Sin embargo, como relató, las preparaciones para su comeback no permitían que su condición mejore.

La situación afecto emocionalmente a Aini al sentir que su problema de salud afectaba a todo el grupo.

“No teniendo mucha fuerza física, había muchos días en que mi condición era muy mala. Si me sobrecargo, me enfermo muy seguido, debido a eso no puedo practicar y cuando me atraso me siento apenada con las demás miembros. Me hace sentir como una molestia para el equipo y me estreso mucho por eso”.

Carta escrita por Aini explicando su salida del grupo K-Pop Pink Fantasy. Fancafe, 12 de abril del 2020.

Aini cierra su carta agradeciendo el apoyo recibido y pidiendo disculpas a LUVIT.

“Hice mi tercer debut con dificultad y recibí mucho amor durante este tiempo. Muchas personas me apoyan desde varios lugares, a los fans que siempre me amaron, lo siento mucho”.