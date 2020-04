El 13 de abril, la revista Allure publicó una extensa entrevista con el líder del grupo GOT7, Im Jae Beom, mejor conocido como JB.

El encuentro con la estrella K-Pop se realizó en Nueva York, unos días antes de que JYP Entertainment, la compañía de gestión de GOT7, anunciara la cancelación de su gira mundial Keep Spinning.

JB de GOT7 posa para Allure luciendo cardigan limón de Trunk Project, collares de Verutum y Aqumarin con aros de Brillet y Rockingag.

Para sorpresa del entrevistador, JB habla de sí mismo en tercera persona como si se tratara de un personaje al que le toca representar.

"Creo que 'JB' es un ídolo y una superestrella. Decido que soy una persona especial. En el escenario, soy la mejor versión de mí mismo", explica.

“Por lo general, soy del tipo que se aleja del típico personaje ‘estrella’, pero mi trabajo es cumplir con eso. Medité mucho, ¿qué debo hacer? ¿Qué tengo que hacer? Llegué a pensar que sería interesante mostrarme como un personaje”, admite.

JB de GOT7 posa para Allure luciendo una chaqueta Youser, collar Verutum y aros Rita Monica.

Más adelante, hablando de su estilo personal, el cantante de 26 años se resiste a encasillarlo por géneros.

“[En lugar de] pensar en dos categorías separadas de masculino y femenino, simplemente expreso [las cosas que me gustan] en la forma en que me siento. Por supuesto, [mis definiciones] cambian de vez en cuando”.

JB de GOT7 posa para Allure luciendo una chaqueta y pantalones de cuero de Coach 1941. Camisa Youser y zapatos Saint Laurent.

En esa misma línea, JB explica que con el tiempo ha logrado superar algunos prejuicios estéticos, como el creer que la manicure era solo para mujeres y que ahora lo suele usar seguido.

“Cuando me estaba dejando crecer el pelo, al principio, pensé que me vería femenina. Entonces, me di cuenta de que no hay una forma masculina o femenina de hacer las cosas. Y después de probarlo, sentí que la apariencia es como la mía en mi propio estilo".

JB de GOT7 posa para Allure luciendo una chaqueta Navy by Beyond Closet, con aros de Brillet.

Para finalizar, JB expresa que siempre fue su intención salirse del molde preestablecido para la apariencia de los idols

“Quería salir de esa caja de estilo K-pop […] Cuando miras fotos de otros tipos, generalmente tienen el mismo peinado de dos bloques [estereotípico]. Debido a que es parte de nuestros trabajos como ídolos parecer impresionantes, quería algo diferente: una nueva apariencia con más textura. Esta es mi propia forma de expresar eso”.