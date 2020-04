Apink en la cima de listas musicales con su canción comeback “Dumhdurum”

La girlband Apink ha regresado con fuerza a la música presentando su nuevo mini álbum Look y su canción principal “Dumhdurum”, y han tomado las listas musicales surcoreanas.

El material del grupo que ya es una leyenda en el K-pop fue lanzado el 13 de abril a las 6.00 p. m. (KST). Exactamente 5 horas después el tema promocional tomó el primer lugar en los charts de tiempo real Melon, Genie, Bugs y Soribada.

Esto resulta una gran hazaña en la industria, puesto que Apink demuestra su vigencia aún cuando hay decenas de jóvenes grupos que han ganado muchos fans y más aún cuando ellas están próximas a celebrar su décimo aniversario como agrupación.

Sobre este punto, Apink debutó un 19 de abril del 2011 con un concepto ‘dulce e inocente’ que fue característico en ellas durante muchos años. Prueba de esto son sus icónicos temas “I don’t know”, “My my”, “LUV”, “Hush”, “Mr. Chu”, etc.

El primer gran cambio que tuvieron fue en el 2018, cuando lanzaron ONE & SIX, cuyo tema principal fue “I’m so sick”. En 2019 le seguiría su mini álbum PERCENT y el title “%%”.

Este último se convirtió no sólo en uno de sus más grandes éxitos, sino también una de sus mejores canciones según la crítica internacional que la ha catalogado, entre otras cosas, dentro de los temas que representan el éxito del K-pop a lo largo de la década del 2010.

Desde el 2018 hasta su más reciente comeback, las ídolos han mantenido ese nuevo concepto que les ha hecho sumar una cantidad ingente de Pandas (nombre que reciben sus fans).

Cabe resaltar que tanto “I’m so sick”, “%%” y “Dumhdurum” han sido escritas por Black Eyed Pilseung y Jeon Goon.