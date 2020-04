Filtran fotos de Xiao Zhan sin photoshop ni filtros

La popular estrella C-pop Xiao Zhan vuelve a ocupar las primeras posiciones entre las tendencias en Weibo, la principal red social de China, luego de que un blogger presentara una recopilación de fotografías del idol sin editar.

Las imágenes muestran al protagonista de los populares dramas chinos (Cdrama) The Untamed con la piel oscura, sin brillo y ojeras.

Las fotos ‘reales’ de Xiao Zhan han causado furor en Weibo.

Xiao Zhan es una de las estrellas chinas más populares del momento y sus fotografías lo muestran con una piel extremadamente blanca y sin imperfecciones.

Las fotos del popular actor y cantante chino Xiao Zhan revelan una piel sin brillo y con aspecto cansado.

A causa de esto sus imágenes sin retoques de Photoshop ni filtros han causado una gran impresión entre sus seguidores y rápidamente han sido difundidas en otros portales asiáticos de noticias.

Para algunas usuarios de Weibo no resulta extraño que la agencia de Xiao Zhan e incluso sus propios fans editen sus fotografías para resaltar su atractivo.

No obstante, no son pocos los internautas que han salido en defensa de Xiao Zhan alegando que las celebridades son personas comunes, señalando además que por su trabajo artístico, es comprensible que su horario sea irregular y deba quedarse despierto hasta tarde por lo que piel se ve cansada.

Xiao Zhan, quien tiene programado para 2020 aparecer en los cdramas Douluo Continent (TBA) y The Majesty of Wolf (TBA) además de The Oath of Love (actualmente en emisión) no es el único artista que ha visto sus presuntas fotos reales difundidas por la red.

La piel de Xiao Zhan sería más oscura de como se ve en los dramas en los que participa.

En noviembre del 2019, Lam Tam Nhu, la actriz más popular de Taiwán, vivió una situación similar cuando se difundieron sus fotos en el backstage del Festival de Cine Kim Ke 2019, que la hacían lucir muy aventajada en comparación con las imágenes oficiales de ella difundidas ese mismo día.