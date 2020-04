Youth with you 2: Lisa de BLACKPINK enseña baile en línea a causa del coronavirus

Después de estar ausente en los dos últimos episodios del reality chino Youth with you 2, la estrella de BLACKPINK, Lisa, regresa al programa de forma virtual.

En el adelanto publicado en YouTube el 11 de abril, Lalisa Manoban aparece ejerciendo su rol de mentora de baile del show a través de una clase online.

La pandemia del coronavirus (COVID-19) habría sido uno de los factores, sino el más importante, por el que se optó esta medida.

Al igual que Lisa, Ella Chen, la mentora de canto, también aparece en el programa a través de una videoconferencia.

A pesar de su ausencia en las dos últimas emisiones del show, la llamada ‘Dance Queen’ ha venido acaparando la atención de la audiencia, y en especial del fandom de BLACKPINK, quienes han notado la buena interacción de Lisa con la trainee Esther Yu, quien declaró con anterioridad que la ‘Royal Maknae’ es su modelo a seguir.

Sin embargo, la rapera de BLACKPINK también ha sido objeto de críticas por mostrar una actitud severa con sus aprendices.

Precisamente en su última aparición en el episodio 9, ‘Thai princess’ vivió un tenso momento con la aprendiz Nai Van, a quien le critica por ser inexpresiva durante sus presentaciones, una observación que Lisa le hizo en repetidas ocasiones.

“Te he dicho que sonrías, ¿por qué no sonríes? Te he dicho que sonrías, pero tú sólo ignoras mis palabras", fue lo que dijo la mentora de baile, provocando después que la aludida llore, según contó la propia Nai Van.