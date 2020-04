El portal asiático News1 reveló una extensa entrevista con la estrella K-pop Park Jin Woo, más conocido como Jin Jin, líder del sexteto ASTRO.

La conversación con el rapero de 24 años forma parte de una serie titulada I Am The Leader, realizada ante la proximidad del 4to aniversario del debut del grupo.

PUEDES VER Los idols K-pop eligen a YoonA y a Cha Eun Woo como los artistas más hermosos

Jin Jin es el líder, rapero, vocalista y bailarín del grupo ASTRO .

En ese contexto, ‘Double Jin’ se explayó en su respuesta a la pregunta: ¿Qué tiene que decir a sus compañeros que han estado con usted durante 4 años?

JinJin inició hablando sobre Kim Myung Joon (MJ), quien ocupa la posición de vocalista y bailarín.

“MJ hyung, eres mi pilar mental de apoyo. Confío mucho en ti a diario. Comenzamos a jugar fútbol junto con Eun Woo, así que pasamos más tiempo juntos”.

MJ es el vocalista y bailarín del grupo ASTRO

Continuó con Eun Woo ‘Butt-Min’, a quien llamó hermano menor [dongsaeng].

"Cha Eun Woo, eres un dongsaeng al que tengo mucho que agradecer […] siempre cuidas al equipo y eres honesto y abierto sobre todo. Intenta darnos consejos sobre cosas que ha experimentado, y estoy agradecido por eso”.

Eun Woo es el vocalista y bailarín del grupo ASTRO

PUEDES VER ASTRO: Cha Eun Woo revela qué tipo de mujer le gusta

Sobre Moon Bin ‘Kitty-Puppy’ reveló que es uno de los miembros con los que más habla, en especial sobre el grupo K-Pop.

“Moonbin y yo nos cuidamos mutuamente. Él es un poco descuidado a veces y olvida cosas importantes, yo también soy así en ocasiones, así que nos cubrimos el uno al otro. Somos compañeros de cuarto, así que hablamos mucho, especialmente sobre nuestro trabajo, ASTRO y el crecimiento del equipo”.

Moon Bin es el vocalista y bailarín del grupo ASTRO

De Park Min Hyuk (Rocky) dijo que a veces le ayuda a aligerar la carga de trabajo desarrollando las coreografías.

"Puede ser uno de los maknaes, pero está lleno de responsabilidad y trabaja muy duro. Él es también el más codicioso. Tengo mucho que aprender de él. También es el rey de cuidar su salud”.

Rocky es el vocalista y bailarín del grupo ASTRO

PUEDES VER Seunghoon de WINNER anuncia su partida al servicio militar

Finalmente, sobre el miembro más joven (maknae) de ASTRO, Jin Jin señala que es una combinación de todos sus demás compañeros.

“Sanha aprende de mirarnos, así que estoy seguro de que ha crecido mucho como persona. A veces hace sugerencias inesperadas y también me cubre. Me regaña y me dice que haga ejercicio. También cuida su salud meticulosamente, por lo que nos aconseja sobre cosas a veces. Realmente parece más maduro en estos días".

San Ha es el maknae, vocalista y bailarín del grupo ASTRO

Para finalizar, Park Jin Woo expresó como líder cuál es su misión para ASTRO.

“Hemos estado tratando de trabajar juntos como un equipo desde nuestros días de entrenamiento, pasamos por eso mucho juntos después de debutar, y ahora estamos cambiando lentamente para mejorar. Si podemos seguir así, creo que podemos lograr nuestro objetivo de convertirnos en un grupo de larga duración".