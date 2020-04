Yoo Yeon Seok: los mejores doramas de la estrella de Hospital playlist

Yoo Yeon Seok viene cautivando al público con su participación en el dorama en emisión Hospital playlist, en donde interpreta al profesor de cirugía pediátrica Ahn Jung Won.

Gracias a sus dotes artísticas, su papel resulta nuevo pese a que ya había interpretado a personajes ligados al mundo de la medicina en Late night hospital, Mr. Cops y Romantic doctor Teacher Kim, esta última incluso siendo ovacionada por la crítica.

Asimismo, el actor coreano que este 11 de abril del 2020 cumplió 37 años, ha participado en varias producciones que lo han catalogado como uno de los favoritos, destacado principalmente por su versatilidad.

Además de los doramas ya mencionados, Yoo Yeon Seok trabajó en series históricas como Mr. Sunshine (2018) y Gu family book (2013).

Yoo Yeon Seok Gu family book

También ha brillado en comedias románticas como una de las más populares de la MBC en el 2015: Warm and cozy. Junto a Kang Sora, protagonizó una enredada historia de amor que les valió a cada uno premios de la referida cadena.

Entre sus doramas más recordados, sin duda, es Reply 1994 (2013), en donde dio vida a Chil Bong, uno de los personajes masculinos más queridos hasta la fecha.

Aunque no tuvo roles principales, su fans recuerdan su participación en los series familiares Pure Pumpkin Flower (2011) y What is mom? (2012), así como la producción con tema deportivo Running (2010).

Por último, es importante mencionar la serie que en 2008 le dio la bienvenida al mundo del dorama y que, curiosamente, también tenía temática relacionada a la medicina: General Hospital 2.