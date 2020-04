El reality chino Youth with you viene acaparando la atención no solo por la participación de Lisa de BLACKPINK como mentora de baile, también porque sirve de plataforma de exposición para otros idols K-Pop, como HanDong de Dreamcatcher.

A pesar de haber debutado al año siguiente que la ‘Thai Princess’ de YG Entertainment, la vocalista de Dreamcatcher no posee la misma fama que la integrante de BLACKPINK.

A razón de ello, HanDong ingresó al reality de iQIYI como trainee o aprendiz, situación que no le permitió participar del comeback de Dreamcatcher con Scream, siendo reemplazada por la bailarina Kang Ri Ye.

Aun así, y con su experiencia como idol K-Pop encima, HanDong no está cursando un buen momento en Youth with you, ocupando el último lugar en el equipo de rendimiento, logrando pasar por muy poco a la siguiente etapa.

“Gracias por apoyarme. Incluso una don nadie puede soñar en grande. Gracias a todos”, expresó.

Sin embargo, sus palabras han entristecido a algunos integrantes de su fandom, InSomnia, por llamarse así misma ´don nadie´.

“¡Sé que ella no se llamó a sí misma nadie! Cuando tiene a todos estos fanáticos internacionales saltando a través de aros descubriendo cómo votar por ella”, “Me preocupa su estado mental. ¡No quiero que este tipo de espectáculos arruine su confianza!”, se puede leer en los comentarios dejados por internautas asiáticos en el canal del reality de supervivencia en YouTube.

Seguidores de HanDong preocupados por sus palabras en Youth with You. Captura YouTube, 10 de abril, 2020.

De igual forma, otra parte del fandom InSomnia viene reclamando porque el tiempo de exposición de HanDong en Youth with you resulta muy breve, incluso resulta casi “invisible” en el MV de la canción principal.

Finalmente, en Twitter las fanbases de Dreamcatcher se vienen organizando para brindar su apoyo en las votaciones a HanDong y lograr que llegue al Top20 a fin de que pueda interactuar con Lisa de BLACKPINK.