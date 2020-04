El estreno del dorama Love alarm 2 tiene en vilo a los espectadores porque presentará el desenlace del triángulo amoroso que dividió su apoyo entre los pretendientes de Kim Jo Jo (Kim So Hyun).

Mientras unos quieren que la bella protagonista se quede con Sun Ho (Song Kang), otros esperan que Hye Young (Jung Ga Ram) finalmente logre conquistar su corazón.

Dado que Love alarm 2, que será lanzado en Netflix, aún sigue en la etapa de producción, presentamos otros 5 doramas que también presentan triángulos amorosos que puedes ir disfrutando.

5. Reply 1988

Park Bo Gum y Ryu Jun Yeol se enfrentan en Reply 1988 por el amor de Sung Duk Sun. Lo interesante de esta historia que puedes ver en Netflix es que los personajes de estos actores han sido mejores amigos desde que tienen memoria.

4. Hwarang

El dorama histórico Hwarang, que puede reproducirse en Viki, presenta el triángulo amoroso entre Park Seo Joon, Park Hyun Sik y Go Ara.

Uno de los puntos más fuertes de la serie es que los pretendientes no sólo se disputan el amor de la protagonista, sino que además protagonizan uno de los más tiernos ‘bromances’.

3. The heirs

Uno de los doramas más populares precisamente por los famosos actores que dan vida al triángulo amoroso: Park Shin Hye, Lee Min Ho y Kim Woo Bin.

Caracterizado por la intensa trama, The heirs presenta la lucha entre los antiguos amigos y ahora rivales de élite Kim Tan y Choi Young Do, por el amor de la económicamente pobre Cha Eun Sang. Puede ser visto en Netflix.

2. Strong woman Do Bong Soon

Otro famoso triángulo amoroso es el de Strong woman Do Bong Soon. En este dorama, que es uno de los favoritos de los fans, el bromance Park Hyun Sik y Ji Soo tendrán las más icónicas ‘peleas’ por el corazón de la poderosa Park Bo Young.

Como dato adicional, los protagonistas Park Bo Young y Park Hyung Sik se enamoraron en la vida real mientras filmaban esta serie.

1. Who are you: School 2015

No podía faltar en este listado Who are you: School 2015, dorama protagonizado también por Kim So Hyun, quien presenta la historia de una escolar que debe reemplazar a su gemela desaparecida.

Con una vida diferente a cuestas, deberá elegir entre sus dos pretendientes interpretados por los famosos Yook Sungjae y Nam Joo Hyuk.

Al igual que Love alarm (primera temporada), Who are you: School 2015 puedes ser visto en Netflix.