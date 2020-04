Chaeyoung de TWICE se ha caracterizado por ser una idol trasparente con respecto a sus sentimientos hacia las personas que son más cercanas a ella.

Una de ellas, Jeon Somi, es reconocida por los fans por despertar bastante cariño y ternura por parte de la joven rapera del famoso grupo K-pop.

Chaeyoung y Somi han hecho gala de su amistad y la profunda confianza que se tienen. La presente fotografía que compartieron en Instagram es una muestra de eso.

A través de publicaciones, mensajes y más, en varias ocasiones la popular Chae demostró el fuerte lazo que la une a la solista del K-pop, que alguna vez fue su competencia en el show que vio nacer a TWICE, SIXTEEN.

Esta vez, su cariño se hizo manifiesto en el más reciente especial del reality de Somi, en donde apareció como invitada especial.

En este se mostró un tranquilo paseo de las estrellas, en donde no faltó la comida, las risas y la plática liderada por la dueña del programa, quien en una oportunidad le pidió a Chaeyoung que le diera 3 razones por la que gustaba de ella.

De manera inmediata, Chae dijo ante la cámara: "Tiene una personalidad diferente a la mía. Yo no soy habladora, pero tú le das buena energía a los demás. En segundo lugar, me siento cómoda contigo. No puedo salir con personas con las que no me siento cómoda”.

Cuando quiso enumerar un tercer motivo, no logró conseguirlos, lo que provocó que Somi bromeara diciendo que iba a terminar su show en ese mismo instante,

La respuesta que finalmente precisó la rapera dejó en claro la profundidad de su amistad: “Siento que lo sabes todo, incluso si no lo digo en voz alta”.