Song Kang, a sus 25 años, empieza a cotizarse en el mundo de los doramas. Al capturar miles de fans con su participación en Love alarm, el actor está recibiendo múltiples propuestas de trabajo este 2020.

Tras la grabación de Sweet home, novela coreana que se lanzará en Netflix en los proximos meses, este 10 de abril se reportó que Song Kang estaría considerando protagonizar Navillera, un Kdrama sobre ballet.

El representante de Namoo Actors respondió a los reportes señalando que “es verdad que él ha recibido la oferta de participar en Navillera. Es uno de los proyectos que se le han presentado y actualmente está evaluando el drama”.

¿De qué trata Navillera?

Este drama está basado en un webtoon homónimo. Cuenta la historia de la amistad entre un hombre de 70 años y un joven bailarín de ballet, que aprenderán el valor de perseguir los sueños ante las oportunidades únicas de la vida.

El personaje protagonista lleva el nombre de Lee Chae Rok, un exitoso bailarín de ballet con gran talento. Sin embargo, sufre de constantes lesiones que también afectan su fortaleza mental.

Este 2020 también estrenará el drama "Sweet Home", también vía Netflix

Recibirá apoyo de un principiante en la danza que ama su sueño más que cualquier otra persona que Chae Rok haya conocido antes.

La producción estará a cargo de Han Dong Hwa PD, que dirigió los dramas de OCN Squad 38, Bad guys 2 y la novela de tvN Miss Lee.

Como actor, Song Kang ha evolucionado desde su debut en The liar and his lover. Actualmente, está grabando la segunda temporada de Love alarm, proyecto de Netflix que se transmite a nivel internacional.