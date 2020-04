SUPER JUNIOR gana el primer puesto en “Clips legendarios de K-pop”

La expansión del pop coreano en el mundo se realizó gracias a los grupos de la llamada “segunda generación” y uno de los más representativos fue SUPER JUNIOR, quienes están a poco de cumplir 15 años en esta competitiva industria.

Es una de los pocas agrupaciones que continúan vigentes y sumando gran éxito con el lanzamiento de nuevos materiales discográficos.

Este y otros reconocimientos fueron valorados por el programa del canal Mnet, llamado TMI news, donde les dieron el primer puesto a SUPER JUNIOR en la categoría “Clips legendarios de K-pop”.

El 8 de abril se transmitió el mencionado espacio de entretenimiento y antes de dar tan importante reconocimiento recordaron la ejemplar trayectoria que han tenido los idols K-pop.

Este es un extracto del programa TMI news:

Historia de SUPER JUNIOR

SUPER JUNIOR debutó en 2005 y fue un grupo que no tenía grandes expectativas por parte de SM Entertainment, pero terminaron siendo los que más ingresos le generaron a la empresa surcoreana en sus mejores años de promociones.

Empezaron siendo 12 miembros y a los pocos meses pasaron a ser 13 cantantes. Al ser un numeroso grupo llamaba la atención, pero no fue hasta el lanzamiento de su miniálbum U que, empezaron a sumar triunfos.

Cada canción y álbum fueron un boom cuando salían a la venta.

Fue en 2009 que llegaron a tener éxito mundial con su tema “Sorry sorry” y no pararon. Año tras año cada disco que lanzaron ganaba premios y reconocimiento internacional.

En 2013, cuando Kim Heechul ingresó al servicio militar, todos creían que sus actividades se detendrían; sin embargo, continuaron sacando nuevos temas.

En 2019 se reunieron todos los miembros, luego de que todos fueran dados de baja del Ejército. Y estrenaron su tema “2YA2YAO”.

Ya en 2020 los cantantes activos han prometido a sus ELF seguir sobre los escenarios llevando alegría tan igual como lo hicieran en 2005, cuando inició su aventura.