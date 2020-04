El delito de intimidación con videos sexuales contra la fallecida Goo Hara por parte de su exnovio Choi Jong Bum vuelve a ser comentado por los internautas coreanos.

Esto ocurre debido a que el juez Oh Duk Shik, quien llevó su caso en el 2019, fue asignado para conducir el proceso legal del Nth Room, destape que involucra la distribución de pornografía infantil y abusos sexuales por chats de Telegram.

Goo Hara denunció a su exnovio por golpearla. Setiembre 2018.

La opinión pública se opuso a esta decisión pues consideran que el letrado tiene antecedentes de asignar sentencias débiles en casos semejantes.

Además, recordaron que el juez habría revictimizado a Goo Hara cuando pidió ver la cinta sexual con la que Choi Jong Bum (el acusado) coaccionaba a la ex estrella K-pop.

Con estos argumentos, miles de ciudadanos firmaron una petición oficial a la Casa Azul para asignar a otro profesional de leyes en los juicios del caso Nth Room.

Pedido para cambiar el juez a cargo del caso Nth Rom

Ante el rechazo público, el jefe de la oficina de criminalística de la Corte de Seúl habría enviado un correo electrónico a todos los jueces en el distrito explicando que “era inevitable que el juez Oh revisara el video para dar su veredicto”, según reportó el medio Jungang Daily.

Mujeres protestan en contra del juez asignado al caso Nth Room.

No obstante, luego de unos días, la protesta ciudadana dio resultados pues se informó que el letrado Oh Duk Shik ya no estaría al frente de los procesos legales del Nth Room.

“Se ha tomado conocimiento de que sería difícil para el juez Oh presidir en un caso de esta magnitud”, declaró la Corte surcoreana para News1.

El caso Goo Hara

El ex novio de Goo Hara recibió una sentencia de prisión suspendida por 3 años, sujeta a evaluación de conducta.

En setiembre del 2018, la exintegrante de KARA y su pareja Choi Jong Bum estuvieron involucrados en una pelea física. Poco después se descubrió que Choi tenía videos sexuales de la artista, material con la que la habría estado chantajeando.

El caso se llevó a juicio con cargos de intimidación, agresión, coerción, daño a la propiedad y filmación privada sin autorización. No obstante, la defensa del deportista argumentó que Goo Hara sabía sobre la grabación del video en que ambos sostenían relaciones íntimas.

Goo Hara fue encontrada muerta a pocos meses del juicio contra su ex pareja. La policía concluyó que fue un suicidio.

Luego de ello, el juez Oh Duk Shik sugirió al fiscal que examinar el contenido del video era importante para determinar la inocencia o culpabilidad del acusado.

El abogado de la cantante se opuso por la naturaleza de las imágenes, pero de todas formas el juez procedió a revisar el video en un ambiente privado para “evitar la propagación del material”.

Como resultado, en agosto del 2019, Choi Jong Bum fue hallado culpable de cuatro cargos, menos el de filmación ilícita.

A pesar de la sentencia Choi Jong Bum nunca fue encarcelado.

La pena fue de prisión suspendida por tres años, sujeta a evaluación de conducta, por lo que pudo regresar a su vida cotidiana con “normalidad”, acusó el hermano de Goo Hara.

Ambas partes apelaron el veredicto, por lo que un nuevo juicio se realizará el 21 de mayo del 2020.