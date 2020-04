Un reconocido portal surcoreano conocido como KingChoice reveló los resultados de los “Veinte actores de doramas más bellos de la industria” y viene causando sorpresa entre los fans las ubicaciones que obtuvieron diversos artistas.

Lee Min Ho, Lee Jong Suk, Kim Hyun Joon, Lee Dong wook, entre otros artistas de dramas coreanos fueron incluidos en las votaciones en línea (que se recolectaron por dos meses) y estos fueron los resultados:

20. Kim Hyung Joon

Este actor también triunfó en la industria del K-pop con la agrupación SS501, pero ganó fama por sus roles en los doramas Boys over flowers o Playfull kiss.

19. Seo In Guk

Grabó al menos 14 doramas a lo largo de su carrera actoral, Seo In Guk llegó a convertirse en uno de los artistas preferidos luego de su participación en Oh my ghost.

18. Seo Kang Joon

Lee Seung Hwan nombre real del actor resalta en la industria por participar en los Kdramas, Watcher o Idol fever.

17. Song Seung Heon

Ha robado suspiros desde que protagonizó su famoso drama coreano Autumm tale y en español conocido como Otoño en mi corazón.

16. Jung Woo Sung

Jung Woo Sung es uno de los actores coreanos que más ha resaltado en películas de talla internacional. El último film en el que participó fue Beast clawing at straws que, fue estrenada en febrero de 2020.

15. Lee Dong Gun

Con 40 años de edad, Lee Don Gun es considerado uno de los actores más atractivos en la industria.

14. Park Hae Jin

Muchos recuerdan a Park Hae Jin tras haber actuando en la popular serie coreana llamada 7 first kisses, la cual grabó en 2016.

13. So Ji Sub

Acaba de pasar a la lista de casados, pero eso no impidió ser votado para ocupar el puesto número 13 de los actores más bellos de doramas.

So Ji Sub se ganó el aprecio de la audiencia tras aparecer en I’m sorry i love you.

12. Gong Yoo

En el puesto número 12 encontramos a Gong Yoo, quien ganó fama tras interpretar al protagonista del drama coreano, Coffe prince.

11. Kim Soo Hyun

Es conocido por su impecable actuación en las dos entregas del drama Dream high.

10. Kim Woo Bin

Kim Woo Bin no solo conquista a sus fans por su atractivo físico, sino por su historia tras vencer el cáncer a una corta edad.

9. Lee Jun Ki

Lee Jun Ki es un artista completo, además de actor puede presumir ser cantante y modelo. Sus dramas más representativos son Hotel de luna y 7 first kisses.

8. Park Seo Joon

Park Seo Joon se ganó el cariño del público tras su aparición en Itaewoon class.

7. Ji Chang Wook

A sus 32 años de edad, Ji Chang Wook se ha convertido en uno de los actores más populares de la industria de dramas en Corea del Sur.

6. Hyun Bin

Hyun Bin, uno de los solteros más codiciados de Corea del Sur conquista en cada una de sus apariciones en dramas coreanos desde que protagonizó Mi nombre es Kim Sam Soon en 2005 hasta su reciente éxito Crash landing on you.

5. Park Bo Gum

La carrera de Park Bo Gum va en ascenso desde que debutó en 2012 no ha dejado de participar en exitosos dramas coreanos como Wonderful mama, The producers o Itaewoon class (cameo).

4. Lee Dong Wook

El actor de belleza “sureal”. Lee Dong Wook tiene un atractivo llamativo para las mujeres asiáticas que fue descubierto tras participar en su primer drama llamado School 2.

3. Song Joong Ki

Song Joong Ki no solo es famoso por haberse casado y divorciado con Song Hye Kyo, el actor es reconocido a nivel mundial por sus impecables trabajos en diversos dramas coreanos como Descendientes del sol o My fair lady.

2. Lee Min Ho

Muchos esperaban ver a Lee Min Ho en el primer puesto porque es uno de los actores más representativos si se habla de la industria de dramas coreanos a los ojos del mundo.

1. Lee Jong Suk

Lee Jong Suk es uno de los actores que va ascendiendo en la competitiva industria de dramas en Corea del Sur y es que se ha ganado el aprecio del público desde su participación en Pinocchio.