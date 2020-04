BTS vuelve a demostrar su poder en el ámbito musical al alcanzar una cifra histórica en venta total de álbumes, según lo ha confirmado Gaon Chart.

El 9 de abril (KST) el registro gráfico de Corea del Sur reveló los datos correspondientes hasta marzo del 2020 con respecto a discos vendidos por los artistas de su país.

PUEDES VER Bang Bang Con: BTS anuncia transmisión de conciertos vía YouTube

BTS, el más grande fenómeno del K-pop en los últimos años.

En este se notificó la cifra de los también llamados Bangtan Boys, la cual consiste en un total de 20 329 305 de copias vendidas de sus 14 álbumes lanzados, desde su debut hasta el más reciente, Map of the soul: 7.

El registro también contemplaba que 7 de estos obtuvieron certificado por venta de más de un millón de ejemplares: Wings (1.13 millones), You never walk alone (1.02 millones), Love yourself: her (2.22 millones), Love yourself: tear (2.21 millones), Love yourself: answer (2.59 millones), Map of the soul: persona (3.77 millones) y Map of the soul: 7.

Este último permitió al grupo alcanzar otra marca: tener el primer álbum de un artista coreano en ser certificado con el cuádruple millón de Gaon Chart.

BTS lanzó su séptimo álbum Map of the soul: 7 en febrero de 2020.

Conforme al registro coreano recién revelado, los 20 millones habían sido alcanzados por BTS el pasado febrero.

A los ídolos solo les costó 1 año y 3 meses duplicar su cifra, pues en noviembre del 2018 habían conseguido vender 10 millones de ejemplares.

Sobre el logro del grupo, un representante de su agencia destacó lo siguiente: “BTS ha superado 20 millones de copias en ventas totales de álbumes como el primer artista de música pop coreana en la historia en hacerlo, y ahora se han convertido en el artista con las mayores ventas de álbumes”.