Bang Bang Con: BTS anuncia transmisión de conciertos por YouTube

BTS sorprendió a sus fans con un anuncio especial. Se trata de la oportunidad única de ver los conciertos del grupo K-pop en la mejor calidad y de forma oficial a través de su canal de YouTube.

Al llegar la medianoche del 10 de abril (hora coreana), la cuenta oficial de grupo reveló el evento BANG BANG CON: BTS online concert weekend.

BTS, Bangbangcon, concert

Con esta actividad, los fans podrán disfrutar “la experiencia de los conciertos de BTS” que serán accesibles para todos por medio de la cuenta BANGTANTV de YouTube.

El evento se realizará el 18 y 19 de abril a las 12 p.m. (KST). En la zona horaria peruana, las transmisiones comenzarían a las 10 p.m.

¿Qué conciertos se transmitirán en el Bang Bang Con?

Se trata de las giras de BTS desde el 2015 hasta el 2018, las cuales fueron grabadas en su momento y lanzadas como DVD oficiales. Incluye tambien los ‘MUSTER’, que son eventos tipo fanmeeting.

Bang Bang Con: 18 de abril

- 2015 BTS LIVE [Most Beautiful Moment In Life On Stage]

- 2016 BTS LIVE [Most Beautiful Moment In Life On Stage: Epilogue]

- BTS 2014 LIVE TRILOGY: EPISODE II THE RED BULLET (2014 MEMORIES)

- BTS 3RD MUSTER [ARMY.ZIP]

Bang Bang Con: 19 de abril

- 2017 BTS LIVE TRILOGY EPISODE III THE WING TOUR IN SEOUL

- 2017 BTS LIVE TRILOGY EPISODE III THE WING TOUR THE FINAL

- BTS 4TH MUSTER [HAPPY EVER AFTER]

- BTS WORLD TOUR 'LOVE YOURSELF' SEOUL

Con esta actividad, el fandom ARMY tiene una nueva forma de entretenerse en casa y además, ser testigos de la evolución de los ‘Bangtan Boys’ a lo largo de los años.

Puedes suscribirte y acceder al canal BANGTAN TV aquí