La industria del entretenimiento de Corea del Sur es tan prolífica que no son pocas las veces en que los actores tienen la oportunidad de trabajar juntos como pareja en un dorama.

Estas coincidencias son recibidas con entusiasmo por la audiencia, y en algunos se juega con la fantasía de que el romance de un kdrama traspase las pantallas y se vuelva real.

1. Lee Seung Gi y Suzy

La química entre el llamado ‘cuñado nacional’ y el ‘primer amor de Corea del Sur’ sirvió para que el publico los bautice como GiZy.

Coincidieron por primera vez en el dorama histórico de fantasía Gu family book de MBC, en 2013.

Seis años después, Lee Seung Gi y Suzy continuaron conquistando los corazones en el emocionante éxito de SBS, Vagabond, cuya segunda temporada es esperada con ansias.

Asimismo, ambos son amigos cercanos, e incluso la exintegrante de Miss A suele publicar fotos con Seung Gi en su Instagram personal.

Fuera de las pantallas Lee Seung Gi y Suzy son amigos cercanos y comparten fotos juntos.

PUEDES VER Love alarm 2: filtran fotos de Song Kang y Kim So Hyun durante grabaciones

2. Yoo In Na y Lee Dong Wook

Gracias a la triste historia de amor que interpretaron en Goblin en 2017, fueron emparejados como ‘Dong-Na’, y en redes sociales la audiencia reclamaba más de ellos.

Ante la demanda, la productora tvN volvió a juntar a Yoo In Na y Lee Dong Wook para el dorama Touch Your Heart del 2019.

Asimismo, a pesar del deseo de los fans, no hay evidencia concreta que confirme que ambos estén en una relación de pareja.

Lee Dong Wook y Yoo In Na fueron emparejados con entusiasmo por los fanáticos. en la vida real.

PUEDES VER Itaewoon class: Park Seo Joon revela inédito detrás de cámaras del dorama

3. Hyun Bin y Son Ye Jin

Una de las parejas que más ha captado la atención de fanáticos de toda Asia.

Antes de protagonizar el éxito de tvN, Crash landing on you (en español Aterrizaje de emergencia en tu corazón), tuvieron la oportunidad de trabajar juntos en la película Negotiation, del 2018.

Fue gracias a esta colaboración previa que los rumores de un romance secreto comenzaron a sonar con fuerza debido a la intensa química que transmitían por pantallas. Sus respectivas agencias se han encargado de negar que exista algo más que una simple amistad.

Las cariñosas interacciones de Hyun Bin y Son Ye Jin durante las grabaciones del Kdrama, aumentan los rumores de un romance real.

4. Park Shin Hye y Jung Yong Hwa

Antes de enamorarse en drama juvenil Heartstrings, también conocido como You’re Into Me, You’ve Fallen For Me y Cuerdas del corazón (en español), Park Shin Hye, junto con el vocalista CNBlue, atrajeron la atención en You’re beautiful del 2009.

PUEDES VER Kwon Nara habla de su personaje en Itaewon Class mientras posa para Nylon Korea

5. Kim Soo Hyun y Suzy

Con sus personajes de Go Hye Mi y Song Sam Dong en Dream High, se convirtieron en una de las parejas favoritas de la audiencia asiática.

El rumor de que podrían ser una pareja se formó cuando Soo Hyun y Suzy empezaron a coprotagonizar comerciales juntos.

Gracias a su química Suzy y Kim Soo Hyun son llamados para trabajar juntos en campañas publicitarias.

En 2014, Suzy causó sensación al hacer un cameo en el éxito de Kim Soo Hyun, My Love from the Star.

Actualmente ambos se encuentran solteros y sus seguidores esperan con ansias saber si volverían a juntarse para un dorama o campaña publicitaria.

PUEDES VER Actores coreanos que iniciaron su carrera como modelos masculinos

6. IU y Kim Soo Hyun

La estrella K-Pop y el actor de 32 años hicieron de pareja dos veces. La primera en 2011 con Dream High, y luego en 2015 en The Producers de KBS2.

Igualmente se puede contar una tercera vez si se tiene en cuenta el cameo de Kim Soo Hyun en Hotel de luna, del 2019, protagonizado por Lee Ji Eun (nombre real de IU) y Yeo Jin Goo.

PUEDES VER MBC presenta las primeras imágenes de Park Hae Jin en Old School Intern

7. Park Seo Joon y Hwang Jung Eum

Ambos actores coreanos tienen las mejores reputaciones en la industria. Ella puede presumir que casi todos sus trabajos han tenido un gran éxito. Mientras que Park Seo Joon ha sabido elegir los guiones más interesantes.

Coincidieron por primera vez en Kill Me, Heal Me, en 2015. Ese mismo año MBC los volvió a elegir para que protagonicen el kdrama She Was Pretty.

Los knetizens (internautas coreanos) especulaban sobre si Park Seo Joon estaba o no enamorado de Jung Eum. No obstante, los rumores terminaron cuando la actriz de 35 años anunció su matrimonio con el golfista y empresario Lee Young Don en 2016.

8. Lee Dong Wook y Lee Da Hae

Otro actriz a la que se asocia rápidamente al actor de 38 años es Lee Da Hae. Hace 15 años atrás protagonizaron My Girl. Nueve años después, en 2014, volvieron a juntarse en Hotel King de MBC.

Los rumores de un romance se vieron impulsados cuando se reveló que para darle realismo a una escena en Hotel King, Lee Dong Wook escribió una conmovedora carta escrita a mano a Lee Da Hae.

Desde entonces y hasta hoy, ‘DongDa’ es considerada ‘la pareja más popular en la pantalla coreana’, según el portal asiático Toquoc.