Kai y Chanyeol celebran el octavo aniversario de EXO y conmueven a fans

Los integrantes de EXO saben cómo emocionar a sus fans en un día especial. Como celebración por el octavo aniversario de su grupo, Kai y Chanyeol hicieron un viaje al pasado para recordar sus inicios.

En Instagram, ambos artistas K-pop ostentan millones de seguidores que aguardan sus actualizaciones, sobre todo en una fecha tan significativa como el 8 de abril.

Chanyeol, EXO, Kai, Instagram, Kpop

Kim Jongin (Kai) sorprendió con una imagen inédita de la era MAMA, concepto con el que pisaron por primera vez el escenario en el 2012.

La nostálgica imagen muestra al bailarín de EXO cuando tenía 19 años (edad coreana). Su apariencia juvenil trajo de vuelta ese aura inocente que mostraba en sus primeras entrevistas.

Jongin colocó en su descripción la fecha del debut y como comentario añadió “Siempre les extraño” aludiendo a EXO-L.

Con otra fotografía en blanco y negro, Chanyeol saludó a sus admiradores. La imagen remonta también a su debut como integrante de EXO-K, cuando presumía una abundante cabellera.

“¿Conocen esta fecha? #0408” escribió en su publicación.

Loey extendió su mensaje en Insta Stories con la frase “Felicitaciones a EXO y EXO-L por el octavo aniversario. We are one! Gracias. Los amo”.

Asimismo, este video también fue un regalo para los fanáticos del grupo en la comunidad Lysn

Suho y su saludo

Kim Junmyeon también dejó un saludo en su perfil de Instagram antes de que termine el día de celebración. Él mostró el infaltable pastel y se dirigió a sus fans con la promesa de mantenerse juntos en el futuro.

“Gracias a todos. Sigamos amándonos por otro número infinito de años”, expresó.

Desde la medianoche del 8 de abril, EXO-L celebró el aniversario de EXO haciendo tendencia global la frase #우리의_청춘_시대는_엑소라고_부른다 que significa “mi juventud lleva el nombre de EXO” y el hashtag #8ternitywithEXO.

¡Felicidades a los nueve idols!