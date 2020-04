A piece of your mind, protagonizado por Jung Hae In y Chae Soo Bin, reduce episodios

El 8 de abril, la productora tvN anunció que su dorama en emisión A piece of your mind experimentará un recorte de cuatro episodios.

Estrenada el 23 de marzo, la historia protagonizada por los actores coreanos Jung Hae In y Chae Soo Bin estaba planeada para tener 16 episodios, y ahora solo tendrá 12.

PUEDES VER Love alarm 2: filtran fotos de Song Kang y Kim So Hyun durante grabaciones

Póster oficial de A Piece of Your Mind, dorama de tvN estrenado el 23 de marzo, 2020.

“Decidimos cortar los episodios de A piece of your mind para acelerar la historia. Se cumplirá con los estándares de los espectadores a los que les gusta este dorama, con 12 episodios. Cuando Moon Ha Won (Jung Hae In) comenzó su dulce transformación hacia Han Seo Woo (Chae Soo Bin ), el romance de dos personas comenzará a aumentar”, señala el comunicado de tvN.

La última parte responde a una de las mayores críticas hechas por la audiencia, quienes indicaban que la historia de amor se desarrollaba de forma muy lenta y sin nada nuevo que aportar.

La historia de amor entre Jung Hae In y Chae Soo Bin resultó muy lenta para la audiencia que seguía el dorama A Piece of Your Mind.

Sin mencionarlo de forma explicita, tvN se ve obligado a terminar apresuradamente A piece of your mind por las malas calificaciones recibidas, siendo una de sus producciones con los índices más bajos registrados en los últimos años, un duro golpe para la casa productora de grandes éxitos como Crash landing on you y Goblin.

Durante su estreno, el dorama recibió una calificación promedio de 2.4 por ciento. Una semana después, bajó a 1.5 por ciento. En su última emisión volvió a caer a 1.2 por ciento.

A piece of your mind cuenta la historia de un programador de inteligencia artificial llamado Moon Ha Won (Jung Hae In), quien no logró olvidar a su primer amor, Kim Ji Soo ( Park Joo Hyun ). Cuando ella muere, Ha Won se obsesiona cada vez más con todos los recuerdos que le quedaban de ella.