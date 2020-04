El 9 de abril, Kim Yoo Jin mejor conocida como UEE cumplirá 32 años (33 para el público coreano). Su carrera ha estado ligada a la música siendo integrante del grupo K-Pop por años, en paralelo también se ha forjado un nombre como actriz.

La belleza coreana debutó con el grupo After School cuando tenía 21 años en 2009.

Rápidamente su estilizada figura de 1.73 metros y largas piernas llamó la atención y obtuvo un papel en el dorama histórico de MBC, Queen Seon Duk (2009). Ahí lucía un cabello largo, liso y negro que acentuaban sus rasgos.

UEE interpretó el papel de Mi Sil (adolescente) en el dorama Queen Seon Duk (MBC, 2009).

Unos meses después, ese mismo año, consiguió su primer papel importante como la antagonista de Park Shin Hye en You’re Beautiful. Su rol de villana le valió ser reconocida como actriz por la audiencia, aunque también sirvió para que ganara antifans.

En cuanto su aspecto físico conservaba el cabello largo, con ligeras ondas y en tono castaño.

UEE interpretó el papel de Yoo He Yi en el dorama You're Beautiful (SBS, 2009).

En 2011, después de muchas postergaciones logra ver la luz Birdie Buddy el primer kdrama protagonizado por UEE. Ahí, la artista luce su atlética figura en el papel de una joven golfista, adoptando un estilo mas deportivo mientras peina su cabello con coletas altas.

UEE interpretó el papel de Sung Mi Soo en el dorama Birdie Buddy (tvN, 2011).

Entre 2012 y 2013, regresa al cabello largo y negro para otro dorama de época y fantasía, Jeon Woo Chi, actuando al lado de Cha Tae Hyun el protagonista de la recordada película My Sassy Girl.

UEE interpretó el papel de Hong Moo Yeon en el dorama Jeon Woo Chi (KBS2, 2012).

Con el cabello ligeramente más corto y nuevamente castaño, se le puede ver en Golden Rainbow (MBC, 2013-2014) y Ho Goo’s Love (tvN, 2015).

UEE interpretó el papel de Do Do Hee en el dorama Ho Goo's Love (tvN, 2015).

Su gran cambio de estilo llega en 2016 con el drama Marriage Contract cuando se corta su largo cabello y lo lleva por encima de los hombros. Mantiene el estilo para su siguiente proyecto Night Light (MBC, 2016-2017)

UEE interpretó el papel de Lee Se Jin en el dorama Night Light (MBC, 2016-2017).

En 2017, anuncia a través de una carta manuscrita su salida de After School después de 8 años de permanencia.

En 2018, para su siguiente proyecto My Husband Oh Jak Doo su cabello ha crecido hasta los hombros, su tono es un chocolate oscuro y lo lleva ligeramente rizado. También lleva sobre su frente un cerquillo partido.

Todo esto le brinda a UEE una apariencia más adulta y madura.

UEE interpretó el papel de Han Seung Joo en el dorama My Husband Oh Jak Doo (MBC, 2018).

En My Only One del 2019, el rostro de UEE luce más delgado. Con un abundante flequillo sobre la frente y maquillaje natural, la ex idol K-Pop se ve muy diferente a los personajes glamorosos que la caracterizaban.

Ahora, UEE se encuentra grabando su nuevo proyecto SF8, al lado de Siwon de SUPER JUNIOR.

Su cabello largo otra vez, presenta un tono muy oscuro, que recuerda a sus primeros años.