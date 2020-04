So Ji Sub escribe una carta a sus fans después de la noticia de su boda

Horas después de que su agencia confirmara su boda con la reportera y presentadora de TV, Jo Eun Jung, el actor coreano So Ji Sub publicó una carta dirigida a sus seguidores.

En la misiva compartida el 6 de abril en la cuenta de Instagram de la agencia que lo representa, 51K, el protagonista del dorama Oh my Venus se sinceró sobre sus sentimientos.

Carta escrita en coreano por So Ji Sub después de la noticia sobre su matrimonio. Instagram, 6 de abril, 2020.

"Hola, soy So Ji Sub. A partir de hoy, estoy en un nuevo punto de partida en mi vida con mi cónyuge. A partir del 7 de abril, espero saludarlos a todos como jefe de familia después de completar mi registro legal para el matrimonio, y también como un actor más responsable”, dijo.

Sin ser ajeno a las posibles reacciones que la noticia causara entre sus seguidores, So Ji Sub les pidió que lo sigan apoyando en el futuro.

“Probablemente estás muy sorprendido por la repentina noticia, pero esta es una decisión que tomé después de mucho tiempo de serios pensamientos, así que espero que sigas animándome y observando sobre mí como lo has hecho durante tanto tiempo”.

So Ji Sub y Jo Eun Jung se conocieron durante una entrevista que ella le realizó al actor coreano en el programa Access Showbiz Tonight de SBS, en 2018.

De igual forma, el actor del recordado éxito del 2004, I’m sorry, I love you, no pudo evitar referirse a la situación de alerta que se vive por la expansión del coronavirus (COVID-19).

“Mi corazón está pesado para transmitir esta noticia sobre el matrimonio durante un momento tan difícil, pero haré todo lo posible para vivir siempre con un corazón agradecido, y para mostrarte un lado bueno de mí como un actor”, precisó.

En su parte final, So Ji Sub de 42 años les hace un último pedido a su público.

“Por favor, tome precauciones para su salud, y nos veremos pronto. Gracias siempre".