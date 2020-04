El actor So Ji Sub se ha sumado a la fila de casados, pues acaba de contraer matrimonio con la reportera y presentadora de televisión Jo Eun Jung, quien es 17 años menor que él.

Mediante su agencia representante 51k, la estrella de los doramas Oh my Venus y I’m sorry, I love you hizo pública su unión con quien ha sido su pareja desde el 2018.

So Ji Sub se casó con la presentadora Jo Eun Jung.

“Los dos, que reconocieron su relación el año pasado, prometieron ser socios por el resto de sus vidas basándose en su confianza y amor mutuo, y registraron su matrimonio hoy, 7 de abril (KST)”, informó la compañía en su comunicado.

Sobre los detalles de la ceremonia, se sabe que esta se habría realizado en absoluto privado y con la presencia de sus familiares más cercanos conforme a los deseos de la pareja y respetando que la esposa del actor no es una celebridad.

Además, se reportó que, posterior a su unión, los recién casados realizaron una significativa donación de 50 millones de wones (más de 40 mil dólares) para ayudar en los esfuerzos contra la pandemia del nuevo coronavirus.

En su caso, su apoyo ha sido destinado a la asociación Good Neighbours, específicamente para "adquirir tabletas y dispositivos inteligentes para los niños que están teniendo problemas con sus estudios”.

El romance de So Ji Sub y Cho Eun Jung

En mayo del 2019 un informe de Dispatch reveló una cita que tuvieron So Ji Sub y Jo Eun Jung. Tras esto, la agencia del actor confirmó la relación y afirmaron habían estado saliendo durante aproximadamente un año.

Ambos habían coincidido por primera vez en el programa Access Showbiz Tonight de SBS, en donde Eun Jung era presentadora y So Ji Sub había aparecido junto a Son Ye Jin promocionando su película Be with you (2018).

En ese entonces él tenía 41 años y quien ahora es su esposa, 24.