Goo Hara: hermano revela que idol intentó quitarse la vida más veces de lo que se informó

Un nuevo hecho doloroso en torno a la vida de Goo Hara ha sido revelado: la idol que en noviembre pasado murió producto de suicidio había intentado quitarse la vida en más ocasiones de lo que la prensa surcoreana había informado.

El encargado de hacer público esto fue su propio hermano mayor, quien se encuentra impulsando la Ley Goo Hara mientras batalla legalmente con su madre que reapareció después de varios años para reclamar el 50 % de la herencia que dejó la idol.

Goo Hara hermano

En un reciente artículo en línea, Goo Ho In dijo: "Se informó que Hara intentó suicidarse una vez antes, pero en realidad fueron varias veces”.

Hasta entonces se sabía que la también exintegrante del grupo K-pop KARA había intentado quitarse la vida en una ocasión anterior (mayo del 2019).

“Hubo alrededor de 5 veces que tuve que venir a Seúl abruptamente después de que me informaron que intentó suicidarse. Cada vez, con ayuda de su agencia hice lo mejor que pude para evitar que el incidente se filtre”, escribió su hermano, conforme a lo presentado por allkpop.

Por su parte, Asian News reportó que en una entrevista reciente Goo Ho In dijo haber llevado a la ídolo a centros “bien protegidos” para que su situación no se hiciera pública. “Me mantendría a su lado hasta que estuviera mejor para que pueda ser dada de alta del hospital. Me quedaría a su lado durante los próximos días y rezaría por ella cada vez que tuviera que volver al trabajo”.

Goo Ho In habla de Sulli

Asian News también agregó los pensamientos de Goo In Ho sobre lo que pasó tras la partida de la mejor amiga de Goo Hara. “Después de la muerte de Sulli el otoño pasado, sabía que debía tener especial cuidado con mi hermana. Me puse en contacto con ella con más frecuencia e hice todo lo posible para visitarla tanto como pude".

Sulli y Goo Hara

Él agregó: "Cuando escuché que mi hermana había fallecido, pensé que me iba a volver loco”.

Como se recuerda, el 14 de octubre del 2019 Sulli se quitó la vida en su apartamento. La ídolo, al igual que Hara, era víctima de ciberacoso y padecía problemas emocionales.