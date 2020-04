Forbes publicó un artículo sobre las ventas de discos obtenidas la última semana de marzo de 2020 por la industria musical a nivel mundial, y en los resultados se resalta el importante apogeo que tuvieron BTS, The Beatles y Kenny Rogers.

Los idols K-pop, las estrellas de Liverpool y el cantante estadounidense empataron como los artistas más vendidos en la lista de Top album sales.

Este ranking es casi igual de importante que los Billborad 200. Ambos clasifican los títulos más consumidos en Estados Unidos, en cuanto a ventas y transmisiones.

Fuente: Forbes

El cantante de 81 años ha logrado encabezar la lista con sus discos: The best of Kenny Rogers: through the years, Daytime friends: the very best of Kenny Rogers y Greatest country hits.

Mientras que The Beatles suma ventas con sus álbumes: Sargent pepper’s lonely hearts club band y Abbey Road. También logran ubicarse gracias al grupo tributo a los de Liverpool, Fab four.

Con respecto al logro de BTS, siendo una nueva agrupación a comparación de las otras dos leyendas, acumulan mayor número de álbumes vendidos con sus ejemplares: Map of the soul: 7, Map of the soul: persona y Love yourself: answer.

Según Forbes, el incremento de la compra de la música de Kenny Rogers se debe a su fallecimiento.

Mientras que The Beatles continúa siendo una de las bandas más vendidas en la historia de Estados Unidos.

Finalmente, el portal quedó sorprendido por el apogeo que viene teniendo los Bangtan Boys. Pusieron originalmente lo siguiente: “Highlights that fact that BTS is a true anomaly in today’s music industry” (en español: destaca que hecho de que BTS es una verdadera anomalía en la industria musical actual).

