Amitabh Bachchan, Priyanka Chopra y otras estrellas de Bollywood en corto sobre coronavirus

El 6 de abril se estrenó el cortometraje Family, protagonizado por las estrellas más reconocidas de Bollywood, con el fin de resaltar la importancia de permanecer en el interior de sus casas en medio de la pandemia del coronavirus (COVID-19).

En el proyecto participaron los actores Amitabh Bachchan, Rajnikanth, Ranbir Kapoor, Priyanka Chopra, Alia Bhatt, Chiranjeevi, Mohanlal, Mammootty, Sonalee Kulkarni, Shiva RajKumar, Prosenjit Chatterjee y Diljit Dosanjh.

Entre los méritos de Family esta el hecho de que cada actor filmó su parte de la película en su propio hogar, dirigidos virtualmente por Prasoon Pandey en colaboración con Amitabh Bachchan.

El proyecto subtitulado en inglés buscaba transmitir a la audiencia mensajes claves para evitar la infección por coronavirus: ‘Stay at home’ (Quedarse en casa), ‘stay safe’(mantenerse a salvo), ‘wash your hands’ (lavarse las manos), ‘work from home’ (trabajar desde casa), ‘maintain social distancing’ (mantener el distanciamiento social).

Esto teniendo en cuenta que según Times of India, el país ha alcanzado la fase 3 con más de 1000 casos nuevos en solo cuatro días.

Al final del cortometraje, Amitabh Bachchan hizo un llamado a la industria cinematográfica india para que colaboren con donaciones para los trabajadores asalariados que han visto mermados sus ingresos por la paralización de las producciones como consecuencia de la pandemia.

Family ha obtenido una excelente respuesta de la audiencia, incluso el cineasta Karan Johar tuiteó acerca del cortometraje.

“¡Esto es tan increíble! ¡Tan brillante y hábilmente dicho! ¡Tan sinceramente dicho que somos una gran familia! ¡Una familia que crea y entretiene! ¡Nos apoyamos el uno al otro! ¡Saludo a Amitabh, Bachchan y todo el equipo de actores y creadores por hacer esto!”.