Una gran sorpresa causó el avance del octavo episodio del reality Youth with you, donde la mentora de baile, Lisa de BLACKPINK, se mostraba estricta con sus aprendices a cargo.

Contrario a su carácter afable, la ‘Dance Queen’ se veía extremadamente seria, corrigiendo los movimientos de los concursantes.

A pesar de que los aprendices aseguraron haber ensayado la coreografía, Lisa observó que varios de sus movimientos estaban fuera de ritmo.

Más adelante, la rapera de BLACKPINK levanta la mano para detener la música, procediendo a soltar una serie de observaciones a cada uno de los trainees, para finalizar puntualizando: “No voy a ser de corazón blando, en cualquier otro caso, ¿cuál es su razón de venir aquí?”

En otras imágenes se observa a la ‘Royal Maknae’ ponerse al frente de una concursante para enseñarle correctamente cómo es el movimiento. La joven se disculpa con la estrella K-Pop.

“No es necesario que te disculpes conmigo, la persona con la que te disculpas son tus compañeros de equipo. Si no bailas bien, no pasarás la prueba. Si no bailas bien, todo el grupo tendrá que saltar de nuevo”, respondió la idol.

Otra concursante que también recibió las criticas más duras de ‘Thai Princess’ fue Nai Van, una profesional del rap con muy pocas habilidades de baile. La estrella de BLACKPINK le exigía que mostrara más emoción en su rostro, pero la participante se mantuvo “inexpresiva”, despertando el enojo de Lalisa Manoban.

“Te recordé que debes sonreír, ¿por qué no sonríes, por qué me ignoras constantemente?".

En el avance, Nai Van dice que las palabras de Lisa la pusieron muy triste y la hizo llorar.

Finalmente, los comentarios en redes sociales y en especial en YouTube (donde el video ya alcanzó los 2 283 558 visualizaciones en las primeras horas) eran de apoyo para la vocalista y bailarina de BLACKPINK en su rol de mentora.