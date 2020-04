El 5 de abril, Star Daily News publicó un informe señalando que el actor de The Heirs Kang Ha Neul mantenía un romance desde hace dos años con la actriz musical Lee Tae Eun.

“Kang Ha Neul y Lee Tae Eun se conocieron a través del musical de 2018 ‘Shinheung Military Academy’ y comenzaron a salir. Han estado en una relación durante dos años e incluso se fueron de vacaciones juntos”, aseguró una fuente citada por el portal coreano.

Rápidamente, la agencia TH Company que representa a Kang Ha Neul desestimó los rumores y dijo que los dos en realidad no estaban saliendo.

“No están en una relación romántica. Es cierto que fueron de viaje juntos, pero solo son colegas cercanos. Otros cuatro o cinco coprotagonistas de la Academia Militar Shinheung fueron todos en el viaje juntos, y parecía haber causado un malentendido”, aseguró TH Company.

Según se sabe, Kang Ha Neul y Lee Tae Eun han trabajado juntos en tres musicales, siendo el más reciente Shinheung Military Academy del 2018 al 2019.

Kang Ha Neul y Lee Tae Eun en el musical Shinheung Military Academy.

Desde su regreso del servicio militar, el actor y modelo de 30 años ha captado la atención al protagonizar junto a Gong Hyo Jin el dorama romántico When the Camellia Blooms.

Actualmente se encuentra filmando la película Rain and Your Story, junto a Chun Woo Hee y Kang So Ra.

Asimismo, participó en el programa Traveler 2 con Ong Seong Wu y Ahn Jae Hong, donde reveló que sufre de claustrofobia.