Suho, líder de EXO, ha regresado con fuerza a la música gracias al lanzamiento de su primer álbum en solitario que lleva por título Self-Portrait.

A través de seis canciones entre las que se incluye el tema principal “Let’s love”, el cantante de 28 años hace gala del talento que lo ha coronado como una de las grandes estrellas del K-pop.

Al igual otros cantantes, para mostrar su trabajo Suho aparece en diversos programas. Durante su participación en uno de estos, habló de lo que para él significa hacer ese tipo de actividades sin sus compañeros de EXO.

El 3 de abril para Escape at 2 o’clock cultwo show de la SBS PowerFM, edición en la que se lució como invitado especial, dijo: “Estaba bien cuando grabé el álbum y el video musical, pero promocionar solo ha sido difícil".

Suho de EXO en Escape at 2 o’clock cultwo show” de SBS PowerFM.

La estrella se explayó sobre este punto: “Hablo mucho como líder del grupo, pero si no fuera muy entretenido los miembros podrían ayudarme. Ahora, si no soy entretenido, entonces no es divertido y el flujo de todo se interrumpe. No puedo decir si estoy siendo gracioso”.

En una oportunidad anterior, Kim Junmyeon (nombre real) ya había demostrado la diferencia que para él significa promocionar sin sus compañeros: "Los miembros no están aquí, estoy solo y es difícil. Por lo general, Baekhyun haría ruido cuando estoy hablando, Sehun diría que soy aburrido, Chanyeol gritaría y Kai bailará en el centro”.

Las promociones de Suho coinciden con medidas preventivas que impiden que el público asista a los diversos eventos masivos en Corea del Sur.

Aún cuando ahora son una de los grupos más exitosos del K-pop, EXO ha tenido que afrontar bastantes problemas como pérdida de integrantes originales, ataques de haters y más.

No obstante, han podido superar estos retos gracias al enorme soporte que encuentran entre ellos, el mismo que, por tomar un ejemplo reciente, les permitió ir en contra de knetizens y defender a capa y espada a Chen, quien decidió dar un nuevo paso en su vida personal, puesto que se casará con su novia embarazada.