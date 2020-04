Park Kyung de Block B dice que no podría entender que su novia tenga amigos varones

Park Kyung, integrante del grupo K-pop Block B, volvió a generar controversia con sus declaraciones sobre las relaciones de pareja, durante el programa de entretenimiento de JTBC “We, Will We Use Love?, The Romance” (en adelante, The Romance).

Según el formato del programa, Park Kyung fue invitado para brindar consejos a los presentadores de The Romance, los actores Kim Ji Seok y Yoo In Young que están escribiendo el escenario de un drama web.

Ahí, Ji Seok Kim le preguntó a Park Kyung si podía entender que su novia tenga amigos varones.

A esto, Park Kyung respondió honestamente: "Es imposible".

“Si lo conozco, le diría que escuché mucho sobre él. Después, le pediría a mi amigo que no la vea”.

Sin caer en la polémica, el presentador dijo que opinaba contrario a la estrella K-Pop, para luego cambiar de tema.

No obstante, algunos internautas han encontrado “tóxicas” las palabras de Park Kyung, según los comentarios dejados en el portal de AllKpop.

Esta no sería la primera vez que PK causa controversia con sus palabras. A finales de noviembre del 2019, utilizó su cuenta de Twitter para denunciar que los cantantes Vibe, Song Ha Yea, Lim Jae Hyun, Jeon Sang Keun, Jang Deok Cheol y Hwang In Wookde hacían ‘Sajaegi’ (manipular las listas musicales).

Primer tweet de Park Kyung, de Block B, hablando de 'sajaegi'.

Los citados respondieron demandando a Park Kyung, quien actualmente enfrenta una investigación policial por el tema.

Mientras tanto, el rapero de Block B ha seguido activo y su último proyecto fue la canción “Dding Dong”, para el OST del dorama Welcome de KBS2 (también conocido como Meow the Secret Boy), protagonizado por Kim Myung Soo y Shin Ye Eun.