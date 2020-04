VICTON: Seungwoo canta “If We Can’t See Each Other Tomorrow” para el OST de Hyena

El 4 de abril, Danal Entertainment —compañía encargada de producir el OST para el dorama Hyena— presentó la nueva canción a cargo del líder del grupo VICTON, Seungwoo.

Con el título de “If We Can’t See Each Other Tomorrow” (Si no podemos vemos mañana), se lanzó un MV especial en YouTube, que ya ha obtenido 12 009 visualizaciones en sus primeras horas.

Con un piano de fondo, Han Seung Woo ‘Six Packs’ deja escuchar una voz triste mientras canta una historia sobre amores no correspondidos, que acompaña bien a las imágenes de Jung Geum Ja (Kim Hye Soo) y Yoon Hee Jae (Joo Ji Hoon), enfrentándose en un batalla legal, mientras se ven recuerdos de su pasado juntos.

“If We Can’t See Each Other Tomorrow” se convierte en el décimo tema incluido en la banda sonora del dorama de SBS, siendo su antecesor DK, integrante del dúo December, con el tema “Always Be Around”.

La líder del grupo Oh My Girl, Hyo Jung también colabora con Far Away, al igual que el cantante y compositor Jung Seung Hwan con su canción “I am you”.

Lee Bo Ram, ex integrante de SeeYa canta Freak, mientras el rapero Giriboy entona el tema principal Hyena, el mismo que también es interpretado en su versión femenina por Yeo Eun.

El vocalista de EXO Byun Baek Hyun también participa con On The Road y la cantante BEN con Dear My Love.

El dorama de SBS ha logrado captar la atención de la audiencia por su interesante trama sobre dos despiadados abogados de una exclusiva firma, con intensas escenas de pasión que cortan la respiración.