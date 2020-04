MBC presenta las primeras imágenes de Park Hae Jin en Old School Intern

La cadena MBC presentó las primeras imágenes del rodaje de Old School Intern, un dorama en tono de comedia protagonizado por el experimentado Park Hae Jin.

En Old School Intern, el actor de 36 años interpreta a Ga Yeol Chan un trabajador de oficina que deberá enfrentar al peor jefe que pueda tener y que luego, verá su suerte cambiar con un inesperado giro.

Las imágenes lanzadas por MBC el último día de marzo muestran a Park Hae Jin en dos facetas, la primera vestido de traje en una oficina, mientras que en la segunda se le ve transportando unas cajas.

Park Hae Jin interpreta a Ga Yeol Chan en el nuevo dorama de MBC, Old School Intern

Las fotografías además de adelantar algunas de las facetas de su personaje, sirven para recordar la versatilidad del actor que este mes celebra 14 años de su debut con Famous Princesses de KBS2, en 2006.

Old School Intern cuenta la historia de un oficinista con el peor jefe del mundo que por azares del destino cambiaran de posiciones.

En medios de las grabaciones de Old School Intern, el equipo de producción se dio un momento para celebrar la ocasión trayendo al set de grabación un carrito de té y una torta.

El portal coreano Naver recoge las palabras que dedicó Park Hae Jin en agradecimiento, donde se refirió a la actual pandemia del coronavirus.

"Quiero expresar mi apoyo a todas las personas que actualmente están experimentando dificultades de varias maneras. Prometemos hacer todo lo posible para crear un gran drama, pero aún priorizamos la seguridad".

“(Esta experiencia) me ha hecho darme cuenta una vez más de la gran bendición que es para mí poder celebrar el 14 aniversario de mi debut con grandes personas", continuó Park Hae Jin.

"Espero que al seguir cuidadosamente las reglas de seguridad, podamos terminar de filmar el drama sin problemas y que le demos al público un poco de curación (a través de nuestro drama). Por favor, siempre mantente saludable”.

Park Hae Jin recibió una torta y un carrito de té como regalo por el 14 aniversario de su debut con Famous Princesses de KBS2.

Por otro lado, la cadena coreana también presentó el primer vistazo de la protagonista femenina que acompañará a Park Hae Jin, la idol K-pop Han Ji Eun ex Heart Rabbit Girls.

Han Ji Eun como Lee Tae Ri llama la atención por su cabello en dos tones, rosa y marrón, que recuerda al que llevó Kim Da Mi en la aclamada Itaewon Class.

Old School Intern: La exvocalista de Heart Rabbit Girls, Han Ji Eun interpreta a la interna Lee Tae Ri.

Mientras tanto, se espera que Old School Intern se estrene en mayo en el horario de Find Me in Your Memory, kdrama que actualmente avanza a sus últimos capítulos.