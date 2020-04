De las pasarelas a los set de grabaciones, no fueron pocos los actores coreanos que decidieron aprovechar la fama adquirida como modelos para dar el salto y protagonizar los más exitosos doramas.

De ahí para adelante estas celebridades probaron con mayor y menor suerte forjarse un nombre en el séptimo arte.

Lee Jong Suk

A los 15 años inició su carrera de modelo juvenil llegando a desfilar en Seoul Fashion Week en 2005.

Su oportunidad para participar en un dorama llegó en 2010, cuando consiguió un papel secundario Prosecutor Princess; en ese mismo periodo logró aparecer en la película de terror Ghost, protagonizada por Lee Min Ho.

Siguió actuando para TV y cine logrando protagonizar doramas exitosos como Pinocchio (SBS, 2014-2015). Sus últimas dos producciones fueron Jade Lover (SBS / Hong Kong DMG, 2019) y Romance is a Bonus Book (tvN, 2019).

Nam Joo Hyuk

En 2013, con 20 años figuró entre los modelos que desfilaron en la pasarela de la marca SONGZIO. Un año después apareció en dos videoclips del dúo musical AKMU (Akdong Musician), meses más tardes obtiene su primer papel en The Mermaid (tvN, 2014).

Después de participar en Moon Lovers: Scarlet Heart Ryeo (SBS, 2016) obtuvo su primer protagónico con el kdrama juvenil deportivo Weightlifting Fairy Kim Bok Joo.

Para el 2020, tiene proyectado aparecer en tres producciones Startup (tvN, 2020), HERE (TBA, 2020) y School Nurse Ahn Eun Young (Netflix, 2020)

Ahn Jae Hyun

Con su 1.86 metro de estatura y sus rasgos afilados se perfiló como uno de los mejores modelos de Corea del Sur desde el 2009.

En 2011, recibió la invitación para aparecer en un pequeño papel en el dorama de jTBC High Society. De igual forma, no faltaron las oportunidades para que figure en MV como Gone Not Around Any Longe de Sistar 19.

En 2015 se estrena como protagonista en el drama de fantasía Blood, donde conocería a su futura esposa Goo Hye Sun, de quien se divorciaría luego en 2019.

Su último trabajo fue Love with Flaws (MBC, 2019) con Oh Yeon Seo, con quien se dijo mantuvo un romance, según denunció su ahora expareja.

Kim Woo Bin

Llamó poderosamente la atención cuando apareció en The Heirs (SBS, 2013). Sin embargo, su carrera en el entretenimiento había comenzado mucho antes en 2009 a la edad de 20 años, desfilando en la Semana de la Moda de Seúl, rol que ha venido realizando hasta la actualidad.

Tras protagonizar Uncontrollably Fond del 2016, junto a Suzy, se conoció que Kim Woo Bin padecía cáncer y se retiraría de la vida pública. Tres años después y habiendo superado su enfermedad regresó en noviembre del 2019 como presentador del 40th Blue Dragon Film Awards siendo ovacionado por el público.

A inicios del 2020 se confirmó que protagonizaría la película Alien, que actualmente encuentra paralizada su grabación por la expansión de coronavirus (COVID-19).