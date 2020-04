BLACKPINK: fans demandan regreso de grupo que cumple un año en hiatus

El 5 de abril (KST) se cumple un año del lanzamiento de “Kill this love” de BLACKPINK, grupo que, desde ese entonces hasta la fecha, no ha presentado ninguna novedad musical.

Aún cuando son grandes representantes del K-pop que se apoderan de las listas con sus canciones, las integrantes han tenido que dejar de lado la música para dedicarse a otro tipo de actividades programadas por su agencia YG Entertainment.

KILL THIS LOVE BLACKPINK

Cansado de las promesas hechas por la referida empresa (dos comebacks por año, solos para las integrantes y música nueva durante el primer trimestre del 2020) el fandom BLINK demanda, una vez más, el regreso de sus artistas favoritas.

Haciendo uso de los hashtags #BLACKPINK1YearOfHiatus y #YGWhereIsBLACKPINK, el club de fans viraliza su pedido y expone las carencias y presuntos maltratos de la YG hacia las integrantes del grupo.

BLACKPINK BLINK

Entre estos figuran, además del hiatus, la inexistencia de un álbum (aún cuando el grupo cumplirá cuatro años desde su debut) la falta de promoción de algunas miembros, el poco accionar frente a ataques de haters y más.

Si bien el punto del lanzamiento de un nuevo producto musical es importante, en la demanda viral también se puede apreciar la preocupación que suscita para los fans el cómo podrían estar sintiéndose Lisa, Jisoo, Jennie y Rosé ante esto.

BLACKPINK BLINK

BLACKPINK BLINK Twitter

Si la vida del idol no es fácil, la etapa de aprendiz es aún peor. Quienes logran debutar, antes deben pasar por rigurosos entrenamientos que para algunos derivan en problemas personales de toda índole.

En comparación con otros artistas, el ingreso de BLACKPINK al mercado de la música tuvo una ligera ventaja debido a la compañía a la que pertenecen (este punto no es garante del éxito pero sí facilita la etapa inicial en relación a los costos de producción).

No obstante, se sabe lo que han tenido que pasar las miembros para lograr su ansiado debut. Un pequeño ejemplo: recientemente, en su participación en Youth with you, Lisa lloró al ver reflejado sus años de trainee en una participante que se desmayó de tanto practicar baile.

Para convertirse en la reconocida ‘dancing queen’ que es ahora, Lisa tuvo que dejar su natal Tailandia y entrenar diligentemente durante 5 años. Lo mismo en el caso de Rosé, integrante de origen australiano.