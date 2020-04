El 7 y 8 de marzo del 2020 se debían realizar en Seúl las dos últimas fechas de TWICELIGHTS, exitoso tour del grupo TWICE.

Lamentablemente para los fans ONCE, estos nunca llegaron a concretarse debido a las medidas que se tomaron con el objetivo de evitar la propagación del coronavirus.

Aunque en las redes sociales se evidenció la pena del fandom, sin duda las más afectadas fueron las integrantes del famoso grupo K-pop.

En ese entonces, a través de TWICETAGRAM, las idols se disculparon con sus seguidores. Ahora, la vocalista Sana Minatozaki se pronunció por primera vez sobre esta situación.

TWICE en Instagram el día en que debían realizar el concierto final de TWICELIGHTS.

Durante su primera sesión fotográfica individual para la revista 1st Look, la estrella de origen japonés dijo sobre el show cancelado: “Me siento muy triste por eso. Es difícil ponerlo en palabras. Se suponía que este concierto en Seúl era un evento significativo que marcaría el final de nuestra gira de un año”.

Sana de TWICE posando para la revista 1st Look.

Asimismo, compartió el sentir de sus compañeras de agrupación: “Estuvimos muy tristes durante la fecha del concierto, todas tomamos fotos juntas y publicamos mensajes en las redes sociales pidiendo perdón”.

"No obstante, estaba realmente agradecida porque en realidad fueron nuestros fans quienes terminaron recorfortándonos y consolándonos”, dijo, demostrando el gran soporte que para ellas significa su fandom ONCE.

Con respecto a su participación en esta sesión para 1st Look, comentó: “Es algo que siempre he hecho con las demás integrantes, así que me siento un poco sola y rara, pero es realmente divertido. Siempre he amado posar para reportajes fotográficos, así que pensé en mi yo del pasado, a la que le hubiera gustado posar sola”.

Sana de TWICE posando para la revista 1st Look.

Sana de TWICE en su primera sesión individual para 1st Look.