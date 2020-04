El protagonista de Goblin, Gong Yoo, viene acaparando la atención en Instagram, luego de que la marca alemana de alta gama La Mer presentara, el 31 de marzo, su nueva campaña con el actor coreano.

La elección de la estrella de 40 años como el nuevo modelo de La Mer, se debería a la imagen fresca que proyecta, según explicó un vocero.

"Gong Yoo representa una combinación perfecta. El actor es amado por los fanáticos de todas las edades y encaja bien con la marca de alta gama para el cuidado de la piel La Mer, con su imagen saludable y natural”.

La marca de belleza de alta gama La Mer presentó a Gong Yoo como su nueva imagen.

El videoclip de 20 segundos muestra a Gong Yoo realizando una rutina de belleza para cuidar el contorno de sus ojos.

El actor desprende carisma y encanto, mientra coquetea con la cámara logrando enamorar a sus seguidores, según se aprecia en los comentarios que ha recibido el post, que también ha sido replicado en la cuenta de Instagram de la revista Marie Claire Korea.

Gong Yoo lee su fortuna en To Do List

Soop Entertainment, agencia que representa al protagonista de Train to Busan, compartió en su canal de YouTube un video de 3 minutos con Gong Yoo leyendo su fortuna en el segmento To Do List.

En el clip publicado el 1 de abril, la estrella coreana elije al azar varias galletas de la fortuna. Y después de interpretarla su peculiar manera, presenta sus conclusiones de lo que debe hacer en lo que queda del año.

“En primer lugar, cuidar más mi salud. Ahora, con mi edad… Elegir un proyecto que realmente me atraiga. ¡Y practicar más pesca e inglés durante mi tiempo libre! [...] Tengo mucho que hacer antes de envejecer más...”, dice mientras ríe y muestra sus anotaciones a la pantalla.