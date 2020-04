El 26 de marzo, Hyojung, integrante del grupo K-pop Oh My Girl, realizó una dramática revelación en el programa de variedades Happy Together 4 de KBS.

Junto a su compañera Mimi, hablaron sobre su etapa de trainees (aprendices). Momentos después, la conversación derivó hacia las dietas que practicaban, motivando a Choi Hyo Jung (nombre real) a contar la dura experiencia que atravesó.

Oh My Girl: Hyojung reveló en Happy Together 4 que se sometió a una estricta dieta antes de debutar.

“Fue cuando era un aprendiz de idol en otra agencia antes de ingresar a la actual [WM Entertainment]. Era un poco gordita en ese entonces. Tenía 20 años'.

Según contó, alguien se le acercó para recomendarle bajar de peso porque se veía como una mujer mayor o señora.

“Estaba practicando canto y un miembro del personal de la agencia me criticó, diciendo: ‘Hyojung, creo que debes seguir una dieta. Pareces una ahjumma (mujer de mediana edad)”.

Foto de Hyojung en su etapa predebut con Oh My Girl.

La crítica resultó muy dura para la cantante, teniendo en cuenta que en aquel entonces ella recién había alcanzado la mayoría de edad, según las leyes de Corea del Sur.

“Las palabras me sorprendieron tanto que durante los siguientes tres meses perdí 6 kg al controlar mi ingesta y hacer ejercicio. Después de eso, me uní a esta agencia e hice mi debut”.

Oh My Girl: Seunghee y Hyojung después de debutar en 2015.

Su compañera en Oh My Girl, Mimi, dijo que Hyojung se había convertido en una ‘adicta al ejercicio’.

Apenada por el comentario, la cantante explicó cómo era su rutina actual.

“Hago pilates cuatro veces a la semana. En los días en que no hago pilates, ando en bicicleta o voy al gimnasio a hacer ejercicio y levantar pesas. Si comí mucho, hago ejercicio a la mañana siguiente”.

La experiencia Hyojung generó reacciones diversas; mientras algunos miembros de su fandom Miracle resaltaban que el comentario que recibió la idol fue inadecuado, otros opinaron que sus rasgos pronunciados si la hacían ver ‘algo mayor’, según recoge el portal NetizenBuzz.