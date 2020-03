Moon Byul: “Estaba deprimida y extrañaba a mis compañeras en MAMAMOO”

El 29 de marzo, la revista Allure presentó en su canal de YouTube un adelanto de la entrevista realizada a la rapera de MAMAMOO, Moon Byul, además de una impresionante editorial fotográfica que será publicada en su edición de abril.

La estrella K-pop habló de lo que significó la producción de su segundo trabajo en solitario, el mini álbum Dark Side of the Moon, lanzado el pasado 14 de febrero.

“Realmente lo disfruté. Estoy contenta de poder promocionar porque mi objetivo es mostrar que puedo lograr una canción de este tipo de género, que no tiene un atractivo popular, y demostrar que se puede hacer".

Además, dijo estar deseosa de presentar a sus seguidores un lado suyo diferente. “Creo que puedo mostrarle a la gente un nuevo género de música y baile que no he mostrado en MAMAMOO”.

Moom Byul de MAMAMOO en la portada de la revista Allure Korea para su edición de abril 2020.

Moom Byul también dijo que experimentó cierta soledad durante las grabaciones del MV de su single Eclipse.

“Siempre tuve a alguien a mi lado, así que no tener eso, naturalmente, me hizo sentir un poco deprimida y extrañaba a los miembros de mi grupo desde que comencé a filmar mi video musical. No me gustó exactamente, pero creo que la programación fue más fácil porque era el único que tenía que moverse".

En otro momento, la estrella K-pop expresó cierta timidez por el concepto de la sesión fotográfica: "Creo que me rompí un poco hoy".

“Tiendo a tener miedo a los desafíos, y esta sesión de fotos fue nueva para mí. Nunca he mostrado tanta piel al tomar fotos", aseguró.