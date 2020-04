Luego de su rol en Crash landing on you, muchas fanáticas cayeron rendidas a los encantos de Hyun Bin. Sin embargo, curiosamente, el actor no sería particularmente atractivo en Corea del Norte.

Al parecer, el estándar de belleza en este país es muy diferente en comparación a su vecino del sur. Ello fue relatado por un exiliado norcoreano en su canal de YouTube North Korean man.

En el video, Park Yoo Sung explica que en su país existe la correlación entre obesidad y riqueza en la percepción de la gente. Es decir, “si tienes una contextura muy ancha, los demás pensarán que tienes dinero”.

“En Corea del Norte, solo las personas de poder tienen un gran abdomen (…) los hombres más robustos son considerados atractivos. Ellos tratan a los que son delgados como si fuéramos peor que perros”, afirmó el joven en su video.

Hyun Bin interpretó a un soldado norcoreano en el popular drama Crash landing on you

Por ello, al tener la apariencia de gente acomodada, los de contextura robusta son envidiados. “Por ello, sería extraño que algún norcoreano dijese que Hyun Bin es guapo. Ellos prefieren gente que luce como Ma Dong Seok”, añadió haciendo referencia al popular actor de cine.

Ma Dong Seok en Tren a Busán

Park Yoo Sung agregó que ese vínculo entre la figura y el poder fue motivo para que el líder de Corea del Norte subiera de peso en poco tiempo tras obtener el cargo.

“La razón por la que Kim Jong Un inmediatamente ganó peso a diferencia de su antigua apariencia delgada fue para que también ganara confianza como líder”, aseveró.

Kim Jong Un, gobernante de Corea del Norte.

Debido a estas curiosas diferencias, en Corea del Norte, Hyun Bin sería menos atractivo que su gobernante.