Kim Jaejoong, integrante de JYJ, se encuentra en polémica tras afirmar falsamente que estaba contagiado con el nuevo coronavirus. El cantante había hecho esta revelación en su Instagram personal alarmando a sus seguidores.

En su publicación original del 1 de abril, el idol de K-pop confesaba su hospitalización y reconocía su negligencia al desobedecer las medidas de protección sugeridas por las autoridades.

“He sido infectado con el COVID-19. Es resultado de mi negligencia, al ignorar las recomendaciones del gobierno y las personas a mi alrededor”, detalló al inicio.

Escribió además que lamentaba la probabilidad de haber contagiado a alguien más

“Mi comportamiento tonto de pensar ‘eso no me pasará a mí’ es lo que me ha llevado a esto. Estoy hospitalizado, reflexionando sobre mi pasado y sintiéndome agradecido y apenado”.

Jaejoong en Instagram.

Tras ello, el caso de Jaejoong fue tendencia en Naver. Su agencia coreana incluso lanzó un comunicado señalando que estaban tratando de confirmar sus afirmaciones, pues el cantante se encuentra actualmente en Japón.

La preocupación también radicaba en que solo un día antes, el músico de 34 años había estado en un popular programa de televisión junto a otras estrellas japonesas como Nogizaka46 y May J.

Sin embargo, poco después, su post fue editado con la confesión de que todo lo que había escrito en Instagram era falso.

Jaejoong en Instagram.

Jaejoong admitió que quizá “fue demasiado lejos por el Día de los inocentes”, pero su propósito era generar conciencia de la grave situación por la pandemia.

“Mi familia o amigos pueden salir heridos o morir pero (la gente piensa) nunca ocurrirá. Esto no es algo que solo le pasa a otros. Quería decirles que protegerse a ustedes mismos es la solución para cuidar a los que más quieren”.

Tras la ola de críticas, el cantante eliminó la actualización; sin embargo, los internautas aún opinan que un diagnóstico de COVID-19 no es un motivo para bromear.

Reacciones a la publicación de Jaejoong

Finalmente, el cantante borró su publicación de Instagram.

Traducción del Instagram de Jaejoong

“Alrededor nuestro hay mucha gente que amamos. ¿Qué pasaría si alguien que amas o que aprecias mucho fuese infectado con el virus? Es algo desgarrador.

A pesar de ello, hay muchas personas caminando en las calles actuando como si nunca les pudiera ocurrir. Muchos están preocupados porque sus familias podrían enfermarse a causa de esas personas. Pensar que solo tú y tus allegados estarán seguros es un error y puede causar mucho daño.

Actualmente, varias personas cercanas a mí están recibiendo confirmaciones de coronavirus en sus allegados. Esta no es una historia lejana.

No creo que ver tus miedos convertidos en realidad debido a la imprudencia sea algo que superes tras algunas lágrimas. Mantengámonos alerta y llevemos esto en nuestro corazón.

Esto fue demasiado lejos para ser considerada una simple broma por el Día de los inocentes, pero muchos expresaron su preocupación por mí en corto tiempo.

No creo que este post sea una broma del 1 de abril. Mi familia o amigos pueden salir heridos o morir pero (la gente piensa) nunca ocurrirá. Esto no es algo que solo le pasa a otros. Quería decirles que protegerse a ustedes mismos es la solución para cuidar a los que más quieren.

Aceptaré todos los castigos que merezca por esta publicación, espero que todos se mantengan saludables".

Jaejoong.