EXO: Suho revela con qué actriz protagonizaría una comedia romántica

La canción “Let’s love” de Suho de EXO viene ocupando los primeros puestos en diversas plataformas de música y video. Sus fans celebran los resultados obtenidos por su idol.

El 31 de marzo y continuando con las promociones de su primer mini álbum Self-portrait, el líder del grupo K-pop asistió al programa Kim Shin Young’s hope song at noon de la emisora radial MBC.

Suho, Let's love

Suho dijo que los miembros de EXO le recomendaron asistir al programa de la mejor amiga de Shindong de SUPER JUNIOR para promocionarse como solista, porque sentían que era un grato lugar.

Kim Shin Young lanzó un halago para el idol K-pop y le dijo que lucía más joven a comparación de sus primeros días como cantante.

A lo que Suho respondió: “Entiendo bien a lo que te refieres. En aquel momento, el concepto era diferente y no me alimentaba bien. Parecía mayor porque mi rostro lucía muy delgado y hundido”.

En otro momento, el artista surcoreano reveló que no asiste con frecuencia a las reuniones organizadas por los integrantes de EXO y las excusas que utiliza para “librarse”.

“No invito a los miembros muy a menudo (a comer). No hay razón para pagar. No asisto a propósito a muchas de las reuniones. Les digo que no puedo ir porque tengo trabajo o una actuación musical”, confesó el intérprete de “Let’s love”.

Durante una secuencia del programa Kim Shin Young’s hope song at noon tuvo que responder unas preguntas rápidas y cuando le preguntaron con qué actriz le gustaría filmar una comedia romántica contestó que Chae Soon Bin.

En otro momento, Suho reveló que “de todos los miembros de EXO Chanyeol es el más apasionado” y que “Sehun no lo es tanto” porque se rinde fácilmente mientras juegan.

Este es el programa completo de Suho junto a Kim Shin Young: