La inclusión de la película turca Milagro en la celda 7, remake de la coreana Gift of Room 7, en el catálogo de Netflix sirvió para que creciera el interés por la actriz infantil Kal So Won, la pequeña niña de la versión original.

En 2013, Kal So Won saltó a la fama con solo 7 años, tras interpretar la versión infantil de Park Shin Hye (que por aquel entonces tenía 23 años), en Miracle in Cell No.7 (como también es conocida la cinta dirigida por Lee Hwan Gyeong).

Park Shin Hye, Kal So Won y Ryu Seung Ryong protagonizaron la película Gift of Room 7, del 2013.

El film resultó todo un éxito, llegando a ocupar el tercer lugar en la lista de “Las películas de cine coreanas más populares de todos los tiempos”, según The Korea Times.

Kal So Won, quien ya era conocida como modelo infantil, se volvió una de las estrellas infantiles más famosas.

Su siguiente proyecto fue el dorama de SBS Birth Secret, también conocida como The Secret of Birth. Ahí interpretó a la hija genio de Yoo Joon Sang y Sung Yu Ri.

Kal So Won protagonizó el dorama Birth Secret en 2013.

Aunque no volvió a participar en alguna producción cinematográfica, actuó en varios Kdramas con gran éxito, llevándose por partida doble el premio Best Young Actress en 2015 por su papel en My daughter Geum Sa Wol, dorama de MBC protagonizado por Baek Jin Hee y Yoon Hyun Min.

En 2017, dio vida a una sirena en la versión infantil del personaje de Jun Ji Hyun en el Kdrama de fantasía y romance de Legend of the Blue Sea, protagonizado por Lee Min Ho.

Kal So Won interpretó la versión infantil de Jun Ji Hyun en Legend of the Blue Sea, dorama protagonizado por Lee Min Ho.

Tras actuar en A Korean Odyssey del 2018, Kal So Won recordó su papel en Milagro en la celda 7 al fotografiarse junto al actor Ryu Seung Ryong, quien fue su padre en la citada película.