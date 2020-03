El 30 de marzo, la producción del programa coreano Music Bank de la cadena KBS, emitió un pronunciamiento sobre los reclamos por las escasas apariciones del grupo K-pop IZ*ONE.

A través de un extenso comunicado publicado en Naver, el productor principal de Music Bank, Kwon Yong Taek, explicó por qué se transmitió sola una vez la promoción de IZ*ONE.

Según dijo la tardía respuesta a los reclamos de la audiencia y al fandom WIZ*ONE, se debió a que no deseaban dañar la imagen de la agrupación mientras se encontraba de gira

“Ahora que sus promociones nacionales han concluido, queremos explicar la verdadera intención detrás de nuestra decisión y solicitar su comprensión", precisó.

IZ*ONE, formado por las ganadoras de Produce 48, presentó su canción "Fiesta" en Music Bank.

A continuación, el CP Kwon Yong Taek reconoce que la información que se brindó cuando surgieron los reclamos de fans a mediados de febrero resultó confusa.

“Como empleado que escribió la declaración [anterior], siento una gran responsabilidad y me disculpo. El hecho de que no fueron una o dos personas las que vieron esto como una restricción de reparto fue porque nuestras expresiones no eran claras y creaban margen para malentendidos”.

En la alineación de 'comeback stage' se excluyó el nombre de IZ*ONE.

No obstante, negó cualquier tipo de discriminación a IZ*ONE, como ha venido especulando el fandom. Aseguró que si no se puede brindar mayor información sobre sus apariciones es porque se debe respetar el calendario preestablecido para el show.

“Quiero revelar claramente que no es cierto en lo más mínimo que IZ*ONE esté siendo excluido de los otros programas de KBS. De hecho, un programa de variedades de KBS solicitó la aparición de IZ*ONE, y sé que están programados para aparecer en el programa. Por favor, comprenda que no puedo revelar el programa para respetar el calendario promocional del programa".

Aunque admitió que IZ*ONE solicitó en dos oportunidades aparecer en Music Bank, dijo que esto no sucedió porque se le debía dar oportunidad a otros artistas, recalcando que no se trataba de una hecho discriminatorio hacia el grupo.

KBS recibe críticas de los fans de IZ*ONE por el trato que las idols habrían recibdo durante su comeback en Music Bank.

La reacción del fandom de IZ*ONE

La respuesta emitida por el CP de Music Bank no logró ser suficiente para los fans, quienes mencionaron a través de diferentes foros en redes sociales, que el maltrato al grupo iba más allá de aparecer o no en el show.

“Fueran tratadas como extras, sin introducción, sin entrevista, sin canción extra ni nada [...] El nombre del grupo tampoco aparece en el programa. Pero lo más [indignante] fue cuando un miembro de la producción tomó una foto de su actuación y lo publicó en IG con el mensaje: “Primer y último show de IZ*ONE en Music Bank”.