Actor de Lost, Daniel Dae Kim, revela cómo superó el coronavirus

Para alegría de sus miles de fanáticos alrededor del mundo, Daniel Dae Kim acaba de revelar que se pudo curar del coronavirus a través de un video compartido en sus redes sociales.

El recordado intérprete en la serie Lost publicó una grabación de casi cinco minutos en su cuenta oficial en Instagram y contaba cómo curó completamente del COVID-19.

PUEDES VER Coronavirus: fans de SUPER JUNIOR donan dinero para combatir la pandemia en Vietnam

Daniel Dae Kim, coronavirus, Lost, Instagram

“Espero que la información que brindaré sea beneficiosa para todos. Espero que mi mensaje sea de amor para todos aquellos que luchan con esta enfermedad”, empezó diciendo Daniel Dae Kim.

Después de casi 10 días lidiando con el coronavirus, Kim reveló haber tenido una recaída, pero que se encuentra mejor que nunca y agradeció a sus seguidores por sus mensajes de aliento.

Para el actor coreano-estadounidense, la clave de haber superado esta enfermedad fue mantenerse en aislamiento, seguir todos las indicaciones higiénicas y la paciencia.

Daniel Dae Kim, coronavirus, Lost, Instagram

PUEDES VER La actriz Jang Mi In Ae anuncia su retiro tras controversia por comentarios sobre COVID-19

“Esta enfermedad es diferente a todo lo que he experimentado, y la semana pasada no fue la excepción. El último día de mi tratamiento me sentía más saludable, como mencioné, y pensé que sería bueno dejar a mi sistema inmunológico se hiciera cargo del resto”, comentó Daniel Dae Kim.

“Fue una mala decisión porque volví a recaer y tuvo que volver a seguir al pie de la letra todas las indicaciones del médico para recuperarme al 100%”, reflexionó el actor.

Daniel Dae Kim, quien esta por estrenar la serie New Amsterdam concluyó su mensaje agradeciendo a todos aquellos que trabajan para curar a los infectados con el coronavirus y envió un mensaje de aliento a los que continúan enfrentando esta enfermedad.