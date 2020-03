Los fans de BUSTERS fueron sorprendidos con el repentino anuncio de la salida de Hyungseo, una de las integrantes que conformó la alineación original del grupo.

A través de una carta escrita a mano subida el 29 de marzo (KST) al fancafe, la idol K-pop de 18 años hizo pública su decisión voluntaria.

PUEDES VER El grupo femenino Cignature prepara la segunda parte de su debut con ASSA

Hyungseo anuncia su salida de BUSTERS.

Según sus palabras, la separación tiene como objetivo permitir que pueda continuar de manera óptima con sus estudios superiores, iniciados tras su reciente graduación de la Hanlim Multi Art School.

Aún cuando BUSTERS se encuentra preparando su comeback “Paeonia” que marcará el ingreso de Takara y Minji como nuevas integrantes, los fans muestran preocupación por el futuro de la agrupación y temen que pueda disolverse pronto.

BUSTERS agrega dos nuevos miembros, Takara y Min Ji, antes de su regreso con Paeonia.

Debutando en el 2017 como el grupo más joven de la historia del K-pop, las integrantes Minji, Hyungseo, Jisoo, Minjung y Chaeyeon parecían tener una carrera prometedora. Sin embargo, su lanzamiento no convenció a los internautas.

No obstante, mientras seguían luchando por abrirse paso en la industria, tuvieron que enfrentar la salida de Minjung en enero del 2019 y la integración de Yeseo. Luego, a mediados de ese mismo año, se retiraría la líder Minji.

A esto, se sumó la agresión física que sufrió Chaeyeon por parte de uno de sus compañeros del programa Tok! Tok! Boni Hani.

Poco después de este hecho, sonaron con fuerza quejas de los fans por presunta sexualización y maltrato que estarían sufriendo las miembros.

Esto último a raíz de una trasmisión de V Live en la que las idols, la mayoría de ellas menores de edad, usaban sin protección trajes muy cortos mientras estaban acompañadas de youtubers varones.

Busters junto a los anfitriones youtubers.

Recientemente, el anuncio de la integración de nuevas miembros para el comeback generó sentimientos encontrados en los seguidores, quienes expresaban la incertidumbre que esto les hacía sentir.

Por el momento sólo queda esperar el pronunciamiento oficial de Marbling EM, agencia que vuelve a ser cuestionada por no poder manejar de manera adecuada la carrera de las idols.

Mientras tanto, la molestia del fandom Beotchu se hace presente con comentarios como “adiós BUSTERS. El grupo ya se no da para más. No me gusta que metan y saquen miembros, es más difícil simpatizar así con ellas", "extraño a las originales, ojalá Chae se salga de ese grupo”, y más.