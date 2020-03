P.O de Block B protagonizaría el nuevo dorama de JTBC ‘The probability of going from friends to lovers’

El 31 de marzo, el portal coreano Sport News informó que la estrella K-pop P.O estaría en conversaciones para protagonizar la nueva producción de la cadena JTBC.

Según el medio, Pyo Ji Hoon (nombre real del rapero de Block B) asumiría el papel de Sang Hyuk, el gerente de un restaurante tradicional coreano en el dorama The probability of going from friends to lovers.

Por otro lado, se espera que NPIO Entertainment, agencia que representa a la actriz Shin Ye Eun, confirme su participación como protagonista en el drama romántico juvenil.

También trascendió que Ong Seong Wu, exmiembro de WANNA ONE y la sub unidad The Heal, estaría evaluando su participación en The probability of going from friends to lovers.

Hasta el momento, el único nombre confirmado para el Kdrama es Kim Dong Jun, vocalista de ZE:A.

La carrera actoral de P.O

La estrella K-pop inició su carrera actoral en 2017 con Temperature of love, luego siguió Love alert junto a Chun Jung Myung y Yoon Eun Hye.

En 2019, participó en Encounter, el exitoso dorama protagonizado por Song Hye Kyo y Park Bo Gum. Ahí, P.O interpretó a Kim Jin Myung, el hermano del protagonista.

Ese mismo año actuó al lado de IU en el drama romántico de fantasía Hotel de Luna, donde asumió el papel del botones del lugar, Ji Hyun Joong.